Αναβάτες του MotoGP κάνουν το δικό τους track day (vid)

Οι Χόρχε Μαρτίν και Άλεξ Ρίνς ξεκίνησαν την προετοιμασία για το MotoGP 2022 με προπόνηση στην πίστα.

Σε λιγότερο από έναν μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 5 Φεβρουαρίου του 2022 αρχίζουν οι πρώτες επίσημες δοκιμές MotoGP για τη νέα χρονιά στη Μαλαισία. Αυτό σημαίνει ότι οι αναβάτες του MotoGP έχουν ξεκινήσει εντατικό πρόγραμμα προπονήσεων προκειμένου να ανακτήσουν την άψογη φυσική τους κατάσταση, αλλά και την αίσθηση της ταχύτητας που πρέπει να έχουν για να οδηγήσουν τα "τέρατα" των 280+ ίππων του MotoGP.

Στην πίστα της Αλμερία στην Νότια Ισπανία βρέθηκαν τέσσερις αναβάτες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για προπόνηση με μοτοσικλέτες παραγωγής. Ο Χόρχε Μαρτίν είχε στα χέρια του μια Ducati Panigale V4S, ο Άλεξ Ρίνς χρησιμοποίησε μια Suzuki GSX-R1000, ενώ οι αναβάτες Moto2, Πέδρο Ακόστα και Άλμπερτ Αρένας τους συνόδευσαν με KTM και Yamaha αντίστοιχα.

Στη διάρκεια της προπόνησης οι Μαρτίν και Ρίνς επέτρεψαν στον Άλμπερτ Αρένας να τους τραβήξει σε βίντεο τη στιγμή που αναζητούσαν τα όρια των μοτοσικλετών τους. Ιδιαίτερα ο Μαρτίν πραγματικά έβαζε δύσκολα στην Ducati του καθώς πίεζε στο όριο ακουμπώντας σε κάθε στροφή τους αγκώνες στην άσφαλτο.

Το ίδιο έκανε και ο Ρίνς με την Suzuki ο οποίος μάλιστα στο δικό του βίντεο, στο τέλος της μεγάλης ευθείας της πίστας έχασε το σημείο φρεναρίσματος και παραλίγο να πέσει πάνω στη Yamaha R1 του Αρένας. Φυσικά, οι τέσσερις αναβάτες διασκέδασαν απίστευτα και παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ανακτήσουν την ταχύτητά τους στη σέλα των μοτοσικλετών τους. Στις 5 Φεβρουαρίου οι Μαρτίν και Ρίνς θα βρίσκονται στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας για τις πρώτες επίσημες δοκιμές του 2022.

