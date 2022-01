Ράλλυ Ντακάρ: Η έφεση της Toyota γλίτωσε τον Ντε Βιλιέ από πέντε ώρες ποινή (vid)

Ο οδηγός της Toyota κατάστρεψε μια μοτοσικλέτα και παραλίγο να πατήσει έναν αναβάτη στις πρώτες ειδικές του Ράλλυ Ντακάρ.

Η φιλοσοφία του Ράλλυ Ντακάρ είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους αγώνες και έχει να κάνει, εκτός από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτέλεια των αγωνιζομένων. Πολλές φορές έχουμε δει στα Ράλλυ Ντακάρ οδηγούς να σταματούν για να βοηθήσουν κάποιον τραυματισμένο αναβάτη ή ένα πλήρωμα το οποίο έχει μείνει στη μέση της ερήμου.

Ο Ζινιέλ ντε Βιλιέ είναι πολύ έμπειρος οδηγός της Toyota και φέτος αγωνίζεται για πολλοστή φορά στο περίφημο Ράλλυ. Παρόλα αυτά, τις δύο πρώτες ημέρες του αγώνα ο οδηγός από τη Νότια Αφρική ενεπλάκη σε σοβαρά συμβάντα για τα οποία ευθύνεται. Στην 1Β ειδική διαδρομή του αγώνα ο Ντε Βιλιέ βρέθηκε μπροστά στον Σεζάρ Ζούμαραν με τη μοτοσικλέτα της KTM. Ο οδηγός της Toyota δεν δίστασε να χτυπήσει τη μοτοσικλέτα του αναβάτη και να τον πετάξει κάτω, ευτυχώς χωρίς να τον τραυματίσει.

Στη 2η ειδική διαδρομή, την επόμενη ημέρα, ο Ντε Βιλιέ στο πίσω μέρος ενός αμμόλοφου πάτησε και διέλυσε τη μοτοσικλέτα του Μοχαμσαίντ Αλί τη στιγμή που ο αναβάτης ήταν πεσμένος στο έδαφος. Αρχικά ο Μαροκινός αναβάτης δεν αντιλήφθηκε ποιος του πάτησε τη μοτοσικλέτα, αλλά μετά από έρευνα των διοργανωτών διαπιστώθηκε πως ήταν ο Ντε Βιλιέ. Οι επικεφαλής του αγώνα είχαν δώσει πέντε λεπτά ποινή στον Νοτιοαφρικανό για το πρώτο παράπτωμα, ωστόσο μετά και το δεύτερο συμβάν αποφάσισαν να γίνουν πιο αυστηροί.

Οι κριτές του αγώνα αποφάσισαν να τιμωρήσουν με τον Ντε Βιλιέ με πέντε ώρες ποινή. Ο Ντε Βιλιέ παραδέχτηκε ωστόσο το λάθος του και συμφώνησε να πληρώσει την πλήρη ανακατασκευή της μοτοσικλέτας του Αλί, ενώ οι υπεύθυνοι του αγώνα στην ποινή συμπεριέλαβαν και την πληρωμή της συμμετοχής του Μαροκινού το 2023 από τον οδηγό της Toyota. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από τα συμβάντα των προηγούμενων ημερών.

Η Toyota δεν δέχτηκε την εξοντωτική ποινή στον οδηγό της και έκανε έφεση παρουσιάζοντας νέα στοιχεία στην υπόθεση. Αποδείχτηκε από την τηλεμετρία ότι ο Ντε Βιλιέ είχε μόλις δύο δευτερόλεπτα να αντιδράσει και να αποφύγει την πεσμένη μοτοσικλέτα, κάτι που αναγνώρισαν οι κριτές και απέσυραν τελικά την ποινή των πέντε ωρών. Πλέον ο οδηγός της Toyota συνεχίζει κανονικά τον αγώνα στην 4η θέση της Γενικής Κατάταξης.

