Η νέα χρονιά φέρνει τo Volkswagen ID. Buzz (vid)

Η Volkswagen έδωσε στη δημοσιότητα νέο teaser βίντεο του επερχόμενου ID. Buzz που αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το 2022.

Η Volkswagen είναι έτοιμη να δώσει με κάθε επισημότητα ζωή στο ID. Buzz την άνοιξη του 2022. Πίσω στο 2001 είχε παρουσιαστεί ένα πρωτότυπο μικρό βαν στην Έκθεση Αυτοκινήτου Βόρειας Αμερικής, όμως δεν το είδαμε ποτέ να περνά στην παραγωγή. Ανά τα χρόνια το βλέπαμε σε διάφορες εκθέσεις να παίρνει διαφορετική μορφή, ενώ το 2017 πήρε για πρώτη φορά την ονομασία ID. Buzz.

Οι αναφορές περί επίσημης αποκάλυψής του άρχισαν να γίνονται ολοένα και περισσότερες, με την Volkswagen να το περιλαμβάνει στην αποκάλυψη του ID.5. Το μοντέλο θα προστεθεί στην οικογένεια ID. διευρύνοντας την εξηλεκτρισμένη γκάμα της γερμανικής φίρμας.

Τώρα η Volkswagen έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο teaser βίντεο με το μοντέλο επιβεβαιώνοντας πως θα αποκαλυφθεί επίσημα μέσα στο 2022. Στο βίντεο αυτό δεν βλέπουμε ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όμως η υπογραφή των LED φωτιστικών σωμάτων είναι εμφανής.

Το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz αναμένεται να κυκλοφορήσει σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις. Το μοντέλο αναμένεται να έχει και έκδοση με λειτουργία αυτόνομης οδήγησης. Παράλληλα θα διαθέτει πληθώρα κινητήριων συνόλων με κίνηση σε δύο ή και τέσσερις τροχούς με την απόδοση να ξεκινά από τα 150 kW και να φτάνει τα 220 kW.

