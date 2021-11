Νέο κατάστημα Kosmoride στη Γλυφάδα

Τα Νότια Προάστια της Αττικής αποκτούν το δικό τους υπερσύγχρονο κατάστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Η εξαιρετικά επιτυχημένη επέκταση της Kosmocar στον κλάδο των ηλεκτρικών ποδηλάτων συνεχίζει δυναμικά την ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά. Μετά τα καταστήματα στο Μαρούσι (Αθήνα) και στην Πυλαία (Θεσσαλονίκη) η Kosmoride επεκτείνει το δίκτυό της δημιουργώντας ένα νέο Experience Store στα Νότια Προάστια.

Το νέο κατάστημα λειτουργεί εδώ και μερικές ημέρες στη Γλυφάδα και οι φίλοι τω ηλεκτρικών ποδηλάτων μπορούν να δοκιμάσουν και να αποκτήσουν το δικό τους e-Bike από το πλέον εξειδικευμένο κατάστημα στην Ελλάδα. Ο μοντέρνος χώρος των 200 τ.μ. προσφέρει περισσότερα από 50 ετοιμοπαράδοτα ποδήλατα με κορυφαίες μάρκες όπως οι Stromer, Ducati, Moustache, Gocycle, Gogoro, KTM, Riese & Muller, Giant και Lacros.

Ίσως, οι πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο κατάστημα της Kosmoride είναι η "Try Before Buy" και η "Learn Before Bye". Στην πρώτη περίπτωση, την Δοκίμασε Πριν Αγοράσεις, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα να νοικιάσει κάποιος το e-Bike που προτιμά, ώστε να το ζήσει στην καθημερινότητά του, για διάστημα έως και ένα μήνα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προβεί τελικά σε αγορά, το κόστος ενοικίασης του e-Bike συμψηφίζεται με την τιμή πώλησής του, σε ποσοστό έως και 100%!

Στη δεύτερη περίπτωση, την Μάθε Πριν Αγοράσεις, η Kosmoride δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που ακόμα δεν του έχει εγκριθεί η επιλογή ηλεκτρικού ποδηλάτου από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», να αποκτήσει ένα ακόμα καλύτερο e-Bike, λαμβάνοντας το πλήρες ποσό της επιδότησης που δικαιούται! Θυμίζουμε ότι οι επαγγελματίες πωλητές του καταστήματος θα βοηθήσουν και θα ενημερώσουν τον αγοραστή στη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για επιδότηση του 40% της αξίας του μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ενώ θα παρουσιάσει και σε λεπτομέρειες όλες τις δυνατότητες απόκτησης του e-Bike μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος ή άτοκων δόσεων.

Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό νέο κατάστημα της Kosmoride στην οδό Θέτιδος 12, πλησίον της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα για να βιώσετε από πρώτο χέρι την εμπειρία ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου.