Διεθνής αναγνώριση της συνεργασίας Mazda και Σωτήρη Κοντιζά (vid)

Στην παγκόσμια διαδικτυακή βιβλιοθήκη Ads of the World η καμπάνια της Autoone

Τον περασμένο Ιούνιο το διαδίκτυο κατακλύστηκε από ένα πολύ επιτυχημένο βίντεο με τίτλο «Once a Mazda, always a Mazda». Η συγκεκριμένη προσπάθεια δημιουργήθηκε από την Mazda Autoone του Ομίλου Συγγελίδη η οποία συνεργάστηκε με τον διάσημο σεφ Σωτήρη Κοντιζά. Το βίντεο προβλήθηκε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε αποδεκτό με ενθουσιασμό από το κοινό.

Η πρώτη προσπάθεια συνεργασίας είχε να κάνει με το θρυλικό roadster Mazda MX-5. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν παιδικό όνειρο του σεφ Κοντιζά ο οποίος έχει συνδέσει άρρηκτα τις παιδικές του αναμνήσεις με την Mazda. Τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια του κοινού οδήγησε τους ανθρώπους της Autoone να μεταφέρουν το συγκεκριμένο βίντεο και εκτός Ελλάδας με στόχο να μείνει για πάντα ζωντανό στον κόσμο της διαφήμισης και των δημιουργικών εργασιών.

Η καμπάνια λοιπόν "Once a Mazda, always a Mazda" προτάθηκε να ενταχθεί στην μεγαλύτερη βιβλιοθήκη διαφημίσεων και δημιουργικών εργασιών στον κόσμο, την Ads of the World και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Το βίντεο πέρασε το στάδιο της αξιολόγησης και πλέον θα φιλοξενείται για πάντα στη διαδικτυακή βιβλιοθήκη Ads of the World. Μάλιστα η καμπάνια θα παραμείνει στην πρώτη σελίδα του ιστοτόπου τις επόμενες ημέρες, ενώ όποτε θελήσει κάποιος μπορεί να την αναζητήσει επιλέγοντας είτε την κατηγορία Automotive, τη χώρα Ελλάδα ή τη μάρκα Mazda.

Για το κορυφαίο αποτέλεσμα της Mazda Autoone και του σεφ Σωτήρη Κοντιζά συνεργάστηκαν η εταιρεία παραγωγής 365film του Θοδωρή Τζάρτου, ενώ ο διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο Σταύρος Τσιλίδης. Η διαφημιστική εταιρεία ήταν η White ad & Purple events.