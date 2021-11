Το Nissan Note έπιασε κορυφή (vid)

Τα Note και Note Aura έχουν περισσότερες από 100.000 παραγγελίες σε διάστημα 10 μηνών.

Μια σημαντική διάκριση κατάφερε να αποσπάσει η Nissan στην Ιαπωνία. Πιο συγκεκριμένα, τα Nissan Note και Nissan Note Aura ψηφίστηκαν από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Automotive Researcher's and Journalists Conference of Japan (RJC) ως τα Αυτοκίνητα της Χρονιάς 2022. Πρόσφατα το Nissan Aura είχε ψηφιστεί καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς 2021-2022 από το Hall of Fame της ιαπωνικής αυτοκίνησης (JAHFA) και τώρα έρχεται να προστεθεί και αυτή η βράβευση για το σημαντικό μοντέλο της εταιρείας.

Τα στοιχεία που κέρδισαν την εύνοια της επιτροπής ήταν η πρωτοποριακή σχεδίαση του Note, η άνεση στην οδήγηση και φυσικά το κορυφαίο σύστημα ηλεκτροκίνησης e-Power. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα του Nissan Note Aura είναι στους 134 ίππους με τη ροπή να εκτοξεύεται στα 300Nm βοηθώντας στην ισχυρή επιτάχυνση και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου.

Σχεδιαστικά το Note κερδίζει με την απλότητα και τις μαζεμένες διαστάσεις του, ενώ από τη στιγμή που παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020 έχει πάρει διθυραμβικά σχόλια τόσο για την ποιότητα κύλισης όσο και για το κορυφαίο σύστημα μετάδοσης. Το Aura κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021 στην Ιαπωνία με κάποια πολύ εντυπωσιακά χαρακτηριστικά όπως το ηχοσύστημα της Bose, τα καθίσματα Zero Gravity και τις ξύλινες πινελιές στην κονσόλα.

Το τελευταίο δεκάμηνο έχουν γίνει περισσότερες από 100.000 παραγγελίες στα δύο αυτοκίνητα δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το αγοραστικό κοινό το έχει αγκαλιάσει. Το Note είναι διαθέσιμο σε 14 διαφορετικά χρώματα με πέντε από αυτά να έχουν δυνατότητα διχρωμίας.