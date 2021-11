Ο γύρος που χάρισε την pole στον Μπότας (vid)

Ο Φινλανδός επικράτησε στη συναρπαστική μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του Μεξικού.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τη Mercedes-AMG Petronas με προορισμό την Alfa Romeo Racing, o Βάλτερι Μπότας «πετάει». Και το απέδειξε και στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, που αποτελεί τον δέκατο-όγδοο γύρο του μαραθωνίου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

O 32χρονος από τη Νάστολα της Φινλανδίας, ηγήθηκε της σαρωτικής εμφάνισης της γερμανικής ομάδας, που κόντρα στα προγνωστικά, όχι απλά έκλεψε την pole position από τη Red Bull Racing αλλά έκανε και το 1-2. Αυτό είναι το πρώτο φετινό lock-out της Mercedes στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Για τον Μπότας αυτή ήταν η τρίτη φετινή pole position και συνολικά, η δέκατη ένατη στην καριέρα του (σε 175 GP). «Ήταν φοβερός γύρος, ένας από τους καλύτερους που έχω κάνει», είπε περιχαρής ο Μπότας που σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.15.875, 0.145 κάτω από τον Λούις Χάμιλτον και 0.350 κάτω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Δείτε τον εντυπωσιακό γύρο του Φινλανδού στο μήκους 4.304 μέτρων Autodromo Hermanos Rodriguez που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.238 μέτρων, στο video που ακολουθεί…



What a sensational lap 🚀@ValtteriBottas rates his Mexico pole as one of his best 👌 #MexicoGP 🇲🇽 @pirellisport pic.twitter.com/wpbrCwga0u