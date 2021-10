Τα πιτ στοπ στους αγώνες αντοχής είναι τουλάχιστον αγχωτικά (pics & vid)

Δείτε το πιεστικό καθήκον αλλαγή ελαστικών, από την οπτική γωνία ενός μηχανικού!

Μπορεί στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό τα φώτα να στρέφονται πάντα στους οδηγούς αφού είναι αυτοί στους οποίους επικεντρωνόμαστε ενόσω μάχονται στις πίστες του κόσμου, όμως υπάρχουν πολλοί αφανείς ήρωες που βάζουν το δικό τους λιθαράκι στο οικοδόμημα μίας νίκης.

Αυτό ισχύει σε κάθε μορφή του motorsport. Είτε μιλάμε για τον μαγικό κόσμο της Formula 1 όπου περισσότερα από 20 μέλη της ομάδας εμπλέκονται στην ταχύτατη διαδικασία της χορογραφίας αλλαγής ελαστικών η οποία μπορεί να κρατήσει ακόμα και λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, είτε μιλάμε για τους αγώνες αντοχής όπου το σενάριο είναι αρκετά διαφορετικό.

Καθώς τα pit stop εκεί έχουν και ανεφοδιασμούς, το κυνήγι με το χρονόμετρο δεν είναι τόσο αδυσώπητο. Είναι όμως εξίσου αγχωτικό, καθώς οι εμπλεκόμενοι είναι πολύ λιγότεροι, με πιο φορτωμένο καθήκον.





Αυτό είναι εμφανές στο video που μοιράστηκε στα social media το European Le Mans Series. Η ευρωπαϊκή εκδοχή του πρωταθλήματος που είναι στημένο πάνω στο concept του 24ωρου αγώνα Λε Μαν, με τους αγώνες του θεσμού να διεξάγονται σε πίστες της Γηραιάς Ηπείρου και να έχουν διάρκεια τεσσάρων ωρών.



Εκεί έχουμε και φέτος εκπροσώπηση ως Έλληνες, από τον πρεσβευτή μας στους αγώνες αντοχής τα τελευταία χρόνια, Ανδρέα Λασκαράτο. Ο 35χρονος αγωνίζεται με τα χρώματα της 1AIM Villorba Corse, στην κατηγορία LMP3. Από εκεί είναι και οι φωτογραφίες που μοιραζόμαστε μαζί σας.

Το video είναι από τον ίδιο θεσμό, από την πιο πρόσφατη δοκιμασία που αφορούσε στο θρυλικό σιρκουί του Σπα και μας βάζει στη θέση του… μηχανικού. Συγκεκριμένα των μηχανικών της WRT που είναι εκ των πρωταγωνιστών της κατηγορίας LMP2. Κι όπως θα δείτε, η δουλειά του μηχανικού, δεν είναι βόλτα στο πάρκο…



Get up close to the action with @goodyear. ⚙️



Experience a pit stop with #ELMS champions @followWRT's No.41 Oreca 07 through the eyes of the Belgian crew at @circuitspa!#ThrowbackThursday @GoodyearPress pic.twitter.com/yonI56pttr