H BMW φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στην γκάμα της

Η BMW ενισχύει τη γκάμα των μοντέλων της με νέα συστήματα κίνησης, ειδικούς χρωματισμούς, βελτιωμένο λογισμικό της επίσημης εφαρμογής και πρεμιέρα για νέα έκδοση της i3.

O Νοέμβριος του 2021 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα με την έναρξη των πωλήσεων των BMW iX και i4. Πρόκειτε για δύο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εκτός από τη βιώσιμη οδηγική απόλαυση, τα δύο νέα μοντέλα προσφέρουν επίσης τις τελευταίες καινοτομίες στα συστήματα υποστήριξης οδήγησης και, με τη νέα γενιά του λειτουργικού συστήματος BMW iDrive, αντιπροσωπεύουν το μέλλον της διαισθητικής διάδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος. Παράλληλα, η γκάμα μοντέλων BMW θα αναβαθμιστεί περαιτέρω μέσω στοχευμένων μέτρων βελτίωσης το φθινόπωρο του 2021. Πρόσθετες εκδόσεις συστημάτων κίνησης και καινοτομίες στους τομείς σχεδίασης και ψηφιακών υπηρεσιών αυξάνουν την ποικιλία και την απήχηση της τρέχουσας γκάμας.

Δύο νέα μοντέλα στη Σειρά 4 και με τετρακίνητη έκδοση

Η οικογένεια μοντέλων της νέας BMW Σειράς 4 Cabrio επεκτείνεται με τρεις νέες εκδόσεις συστημάτων κίνησης από το Νοέμβριο του 2021. Ο συνδυασμός σπορ επιδόσεων και open-air οδηγικής απόλαυσης στο τιμόνι μιας BMW Σειράς 4 αποκτά μία νέα διάσταση από το φθινόπωρο του 2021. Στη νέα BMW M440i Cabrio βλέπουμε τον εν σειρά εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα απόδοσης 374 ίππων με ήπια υβριδική τεχνολογία 48-volt υπόσχεται ανόθευτη οδηγική απόλαυση με πίσω κίνηση. Με ένα 8-τάχυτο κιβώτιο Σπορ Steptronic και διαφορικό M Σπορ η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική, κάτι που αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στο χρόνο επιτάχυνσης 0 - 100 km/h από στάση σε 5,2 δευτερόλεπτα.

Ένας εν σειρά 6-κύλινδρος κινητήρας diesel και το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive προσφέρουν στο δεύτερο νέο μοντέλο της BMW M open-top οδηγική απόλαυση. Με μέγιστη ισχύ 340 ίππους, 700 Nm ροπής και ήπια υβριδική τεχνολογία 48-volt, η νέα BMW M440d xDrive Cabrio εντυπωσιάζει με τα νούμερά της.

Eπιπλέον, την οικογένεια του ανοιχτού τετραθέσιου στην πολυτελή μεσαία κατηγορία πλαισιώνει τώρα η νέα BMW 430i xDrive Cabrio. Με τον τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 245 ίππων, ένα 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic και έξυπνη τετρακίνηση, επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ/ώρα σε 6,3 δευτ. Το 8-τάχυτο κιβώτιο Σπορ Steptronic και το διαφορικό M Σπορ διατίθενται προαιρετικά.

Πληθώρα επιλογών στη Σειρά X

Οι BMW X1 και X2 από το φθινόπωρο του 2021 θα είναι διαθέσιμες με το 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic στο στάνταρ εξοπλισμό σε ακόμα περισσότερες εκδόσεις. Το γρήγορο και αποδοτικό αυτόματο κιβώτιο χαρακτηρίζεται από την ανανεωμένη διαδικασία αλλαγών σχέσεων και μία ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία. Στο μέλλον, θα διατίθεται επίσης ως στάνταρ εξοπλισμός, με τον 4-κύλινδρο diesel κινητήρα απόδοσης 150 ίππων των μοντέλων BMW X1 xDrive18d και BMW X2 xDrive18d.

Με το νέο συνδυασμό κινητήρα-κιβωτίου, και τα δύο μοντέλα επιταχύνουν από 0 στα 100 χλμ/ώρα σε 9,4 δευτ. Επίσης διατίθεται προαιρετικά το 8-τάχυτο κιβώτιο Σπορ Steptronic, που ελέγχεται μέσω paddle shifts στο τιμόνι.

Νέοι χρωματισμοί στην γκάμα της BMW

Νέα φινιρίσματα για πολλά από τα σημερινά μοντέλα BMW παρέχουν πρόσθετες ευκαιρίες εξατομίκευσης. Το Skyscraper Grey metallic θα διατίθεται για τις BMW Σειρά 1, BMW X2 και BMW X3 από το Νοέμβριο του 2021. Νέοι στη γκάμα είναι επίσης οι χρωματισμοί της BMW Individual, Frozen Pure Grey metallic για την BMW 1 και την BMW Σειρά 2 Gran Coupé, καθώς και Aventurine Red metallic για τις BMW X3 και BMW X4.

Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή MyBMW App

Η σειρά λειτουργιών του My BMW App εμπλουτίζεται το φθινόπωρο του 2021. Στο μέλλον, για παράδειγμα, οι φωτογραφίες που μεταδίδονται μέσω της υπηρεσίας Remote 3D View θα αποθηκεύονται σε μία βιβλιοθήκη, μαζί με πληροφορίες για την τοποθεσία και την ώρα λήψης τους. Η κατάσταση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού του οχήματος απεικονίζεται τώρα καθαρά και στο My BMW app.

Επιπλέον, το My BMW app προσφέρει τώρα στους οδηγούς ολοκληρωμένες πληροφορίες για την κατάσταση των ελαστικών στο smartphone τους. Αυτό το νέο χαρακτηριστικό ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο βλάβης και διατίθεται για την BMW Σειρά 1, BMW Σειρά 3 και BMW Σειρά 4, τη νέα BMW Σειρά 2 Coupé, BMW Σειρά 2 Gran Coupé, την BMW Z4 καθώς και τις BMW X5, BMW X6 και BMW X7. Το My BMW app προβάλλει τις τιμές για κάθε τροχό σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης πίεσης των ελαστικών. Επιπλέον, η ψηφιακή διάγνωση ελαστικού που είναι μοναδική στο περιβάλλον του ανταγωνισμού, μπορεί επίσης να μεταφέρει πληροφορίες για μία βλάβη ή φθορά των ελαστικών μέσω του My BMW app. Συμπληρωματικά στο σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, καταγράφονται επίσης ενδείξεις ζημιάς ελαστικών.

Ντεμπούτο για τις BMW i3 και BMW i3s Unique Forever Edition

Από το Νοέμβριο του 2021, τα μοντέλα BMW i3 θα διατίθενται σε έκδοση Unique Forever Edition. Τα edition οχήματα χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου αποκλειστική σχεδίαση και στοιχεία εξοπλισμού. Οι δύο χρωματισμοί της BMW Individual, που διατίθενται για πρώτη φορά για το BMW i3, αποτελούν νότες κομψότητας. Η έκδοση Aventurine Red metallic συνδυάζεται με πινελιές σε Frozen Grey metallic και το φινίρισμα Storm Bay metallic αντίστοιχα με πινελιές σε Frozen E-Copper. Στις εσωτερικές επιφάνειες της μάσκας BMW χρησιμοποιείται η αντίστοιχη χρωματική πινελιά. Άλλα ειδικά χαρακτηριστικά είναι η κατάργηση της διακοσμητικής λωρίδας και της ονομασίας του μοντέλου στο πορτ-μπαγκάζ και ένα μαύρο ένθετο για τον πίσω προφυλακτήρα.

Τα μοντέλα Unique Forever Edition κατασκευάζονται σε περιορισμένο αριθμό 2.000 αντιτύπων στο εργοστάσιο της BMW στη Λειψία. Χρησιμοποιείται μόνον ηλεκτρισμός που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες οι οποίες βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. 350 από τις βιώσιμα παραγόμενες εκδόσεις edition διατίθενται για την Γερμανική αγορά.