Ο Κατσούτα δεν θα τρέξει στο ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει το φετινό ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις, η Toyota ανακοίνωσε πως ο Τακαμότο Κατσούτα δεν θα πάρει μέρος στον αγώνα.

Το φετινό Ράλι Ακρόπολις δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Toyota, καθώς ένας εκ των τεσσάρων οδηγών της δεν θα πάρει μέρος στον αγώνα. Ο οδηγός που δεν θα τρέξει είναι ο Τακαμότο Κατσούτα, καθώς πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον συνοδηγό του, Κίτον Ουίλιαμς, ο οποίος εκτάκτως έπρεπε να μεταβεί στη χώρα του. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα, ο λόγος της απουσίας του είναι ένα έκτακτο οικογενειακό ζήτημα.

Ο Ουίλιαμς αντικαθιστά το μόνιμο συνοδηγό του Κατσούτα, Ντάνιελ Μπάριτ, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην πλάτη κατά τη διάρκεια του Ράλι Εσθονίας. Λόγω του περιορισμένου χρόνου για την έναρξη του Ράλι Ακρόπολις, η Toyota δεν μπόρεσε να βρει αντικαταστάτη.

«Δυστυχώς, οι Τακαμότο Κατσούτα και Κίτον Ουίλιαμς δεν θα συμμετάσχουν στο Ράλι Ακρόπολις, καθώς ο Κίτον έπρεπε να επιστρέψει σπίτι του λόγω έκτακτου οικογενειακού ζητήματος. Δεν ήταν δυνατό να φέρουμε άλλον συνοδηγό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και η απόφασή μας ήταν να μην πάρουν μέρος στο Ράλι».

Η εξέλιξη αυτή, αφήνει την Toyota με 3 αγωνιστικά αυτοκίνητα Rally1 για το Ράλι Ακρόπολις. Οι Σεμπαστιέν Οζιέ, Έλφιν Έβανς και Κάλε Ροβάνπερα θα δώσουν τη μάχη για τον Ιάπωνα κατασκευαστή.

Η τελετή έναρξης του Ράλι Ακρόπολις είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδος.

