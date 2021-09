Ένας γύρος στην πίστα του Ζάντβορτ (vid)

To GP Ολλανδίας επιστρέφει στη Formula 1 έπειτα από 35 χρόνια στην ανανεωμένη πίστα του Ζάντβορτ και ο Μαξ Φερστάπεν μάς δίνει μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μορφή της.

Το GP Ολλανδίας θα είναι ο 13ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2021 και θα φιλοξενηθεί στην πίστα του Ζάντβορτ. Δίχως αμφιβολία, αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα event της χρονιάς, καθώς ο αγώνας, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 3-5 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει έπειτα από 36 χρόνια στο καλεντάρι. Η Ολλανδία είνα η πατρίδα του Μαξ Φερστάπεν και ο «πορτοκαλί στρατός», όπως αποκαλείται, αναμένεται να δώσει τη δική του παράσταση.

Η πίστα έχει μήκος 4.259 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα θα δούμε 72 γύρους. Για να φιλοξενήσει αγώνα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, η διαδρομή υπέστη τεράστιες αλλαγές ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η FIA. Για το τριήμερο της Formula 1 θα δούμε δύο ζώνες DRS: η πρώτη είναι στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, 30 μέτρα μετά το τέλος της τελευταίας στροφής. Η δεύτερη και μικρότερη είναι 50 μέτρα μετά τη στροφή 10 και ολοκληρώνεται μαζί με τον δεύτερο τομέα της πίστας.

Λόγω των πολλών διαδοχικών στροφών και των μικρών ευθειών, οι ομάδες θα στήσουν τα μονοθέσιά τους με όσο το δυνατόν περισσότερη κάθετη δύναμη μπορούν. Οι αεροδυναμική των μονοθεσίων θα παίξει μεγάλο ρόλο και διαφορετικές ομάδες θα είναι δυνατές σε διαφορετικά σημεία της πίστας.

H Pirelli θα φέρει τις σκληρότερες γόμες ελαστικών (C1, C2, C3) που διαθέτει στη γκάμα της στο GP Ολλανδίας. Σύμφωνα με τον επίσημο προμηθευτή ελαστικών της Formula 1, τα ελαστικά της δέχονται μεγάλες πλευρικές πιέσεις, οι οποίες κορυφώνονται από την τελευταία κεκλιμένη στροφή 14. Η ιταλική εταιρεία είχε προγραμματίσει να φέρει ειδικά ελαστικά για την πίστα το 2020, όμως ο αγώνας δεν έγινε ποτέ. Για το 2021 επέλεξε να μην εξελίξει ειδικά ελαστικά για το Ζάντβορτ.

Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην πίστα του Ζάντοβορτ το 2020 και οδήγησε ένα παλαιότερο μονοθέσιο της Red Bull Racing στη νέα της μορφή.

