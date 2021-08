Χάος στην εκκίνηση των 24 Ωρών του Λε Μαν (vid)

Η βροχή λίγο πριν την έναρξη του αγώνα έφερε τεράστιες ανατροπές στην εκκίνηση των 24 Ωρών του Λε Μαν, με πολλά αγωνιστικά να έχουν συγκρούσεις και εξόδους.

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του θρυλικού αγώνα, η βροχή έκανε την εμφάνισή της, με την έντασή της να είναι έντονη, προκαλώντας πονοκέφαλο στις ομάδες. Ο διευθυντής αγώνα, Εντουάρντο Φρέιτας, αποφάσισε πως η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω της έντασης της βροχής.

Έπειτα από δύο γύρους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, ο Φρέιτας έδωσε το πράσινο φως για την εκκίνηση. Τα αγωνιστικά παρατάχθηκαν δίπλα δίπλα, αλλά επικράτησε χάος. Ο Ολιβιέ Πλα με το #708 Glickenhaus έχασε τα φρένα στη στροφή 2 και έπεσε πάνω στο Toyota GR010 #8 του Σεμπαστιέν Μπουέμι, με τα δύο αγωνιστικά να έχουν ζημιές. Μάλιστα το αυτοκίνητο της ιαπωνικής ομάδας έπεσε στην τελευταία θέση.

Εξόδους είχαμε για πολλά ακόμα αγωνιστικά, με το #48 Oreca της IDEC Sport να κολλά στην αμμοπαγίδα. Δείτε τι έγινε στον πρώτο γύρο των 24 Ωρών του Λε Μαν στα παρακάτω βίντεο.

