Άντριαν Νιούι: «Οι αλλαγές του 2022 είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων 40 ετών»

Ο αρχισχεδιαστής της Red Bull λέει ότι οι του χρόνου θα χρειαστεί να αλλάξουν τα πάντα στα μονοθέσια εκτός από τους κινητήρες.

Όπως είναι γνωστό, του χρόνου θα εφαρμοστούν οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1, που θα φέρουν τεράστιες σχεδιαστικές αλλαγές στα μονοθέσια. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Άντριαν Νιούι, ο «γκουρού» του σχεδιασμού και αρχισχεδιαστής της Red Bull εδώ και πολλά χρόνια. Ο Βρετανός λέει ότι οι αλλαγές του 2022 -που παρεμπιπτόντως θα είχαν εφαρμοστεί από φέτος αλλά πήραν παράτασης ενός έτους λόγω της πανδημίας- είναι οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει στο σπορ από το 1983, όταν επιβλήθηκαν τα επίπεδα πατώματα και καταργήθηκε το φαινόμενο του ground effect.

Μιλώντας στο podcast της Red Bull με τίτλο «Talking Bull», o Νιούι είπε: «Αυτό που πρέπει να ισορροπήσουμε τώρα είναι οι πολύ μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς για του χρόνου. Θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή σε κανονισμούς από τότε που καταργήθηκαν τα μονοθέσια του ground effect το 1982. Είναι τεράστια αλλαγή με κάθε έννοια της λέξης. Το μόνο πράγμα που θα μείνει ίδιο είναι η μονάδα ισχύος. Όλα τα άλλα θα αλλάξουν».

Ο Βρετανός μίλησε και για τη δυσκολία να συνεχίσουν την εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου και ταυτόχρονα να ετοιμάσουν εκείνο του 2022 μέσα στο πλαίσιο του budget cap, που επιβάλλει ανώτατο όριο 145 εκατ, δολάρια στους προϋπολογισμούς των ομάδων: «Τώρα έχουμε μπροστά μας αυτήν την άσκηση ισορροπίας, όπως όλες οι ομάδες, φυσικά. Προσπαθούμε να εξελίξουμε το φετινό μονοθέσιο, γιατί διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό και να αγνοήσουμε την επόμενη χρονιά. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε αυτά τα δύο ενώ ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε το όριο στις δαπάνες, που δυστυχώς σημαίνει ότι έπρεπε να συρρικνώσουμε την ομάδα σε ορισμένους τομείς».

