Γιάννης Μώραλης στο GWomen Summit: «Πολύ σημαντική η στήριξη στη νέα γενιά αθλητριών»

Το παρών έδωσε στο 5ο GWomen Sport Summit και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά και με ένα θερμό καλοσώρισμα του, άνοιξε η αυλαία της σπουδαίας αυτής ημερίδας, αφιερωμένη στο γυναικείο αθλητισμό και τη νέα γεννιά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Μώραλης:

« Θα ήθελα να σας καλοσορίσω κι εγώ από πλευράς μου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στο 5ο GWomen Sport Summit που διοργανώνει το Gazzetta και είναι αφιερωμένο στο γυναικείο αθλητισμο. Ευχαριστούμε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους και γενικότερα όσους δήλωσαν το παρών στη σημερινή εκδήλωση.

Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη τόσο στους ανθρώπους που παλεύουν ώστε ο γυναικείος αθλητισμός να προοδεύσει, όσο και στις ίδιες τις αθλήτριες που πρωταγωνιστούν. Ξεχωριστή θέση στην σημερινή γιορτή του γυναικείου αθλητισμού έχουν τα κορίτσια που σήμερα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό και αύριο μπορεί να είναι πρωταθλήτριες ολυμπιονίκες ή προπονήτριες, οι άνθρωποι που θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα δημιουργήσουν τα δικά τους νέα πρότυπα.

Ο Πειραιάς είναι μία πόλη με βαθιά και διαχρονική σχέση με τον αθλητισμό, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Έχει γεννήσει πρωταθλητές και πρωταθλήτριες και γνωρίζει πολύ καλά ότι πίσω από κάθε διάκριση υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά, προσπάθεια, πειθαρχία, επιμονή, υπομονή και άνθρωποι που στηρίζουν τους αθλητές και αθλήτριες στις εύκολες και κυρίως στις δύσκολες στιγμές.

Εγώ δεν αθλήθηκα ποτέ, όμως δούλεψα στο μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ελλάδος και όχι μόνο και έζησα από κοντά πάρα πολλούς αθλητές σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό άθλημα. Γνωρίζω πολύ καλα και νομίζω μπορείτε να επιβεβαιώσετε όλοι ότι, οι λίπες τα δάκρυα και ο πόνος είναι πολύ περισσότερα από τις χαρές. Οι στιγμές χαράς είναι πολύ λιγότερες από τις δύσκολες στιγμές στον αθλητισμό, γιατί για να φτάσει κάποιος να γίνει πρωταθλητής Ελλάδος, Ευρώπης ή Ολυμπιονίκης σίγουρα έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Επειδή κι εγω είμαι ένας γονέας που τα παιδιά μου είναι ακόμα μικρά, γνωρίζω ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο ενός παιδιού για να προχωρήσει. Χρειάζεται τη στήριξη της οικογένειας, του προπονητή, της ομάδας, της ακαδημίας και όλους τους ανθρώπους που μπορεί να πιστεύουνε σε ένα παιδί, ακόμα κι αν το ίδιο πολλές φορές από την κούραση του τείνει να απογοητευέται και να νομίζει οτι δεν θα τα καταφέρει.

Υπάρχουν όμως και αθλήματα που βρίσκονται κάτω από το φως της δημοσιότητας τα αθλήματα που δεν είναι ευρέως γνωστά, τα λιγότερο εμπορικά αθλήματα όπως λένε, αθλήματα στα οποία οι νέες γυναίκες διεκδικούν την θέση που τους αξίζει και σπάνε τα στερεότυπα και αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία αθλήματα.

Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα για όλους μας, να βοηθήοσυμε τα κορίτσια να έρθουν και κυρίως να παραμείνουν στον αθλητισμό. Ως Δήμος Πειραιά, θέλουμε να συμβάλουμε έμπρακτα σε όλη αυτή τη προσπάθεια. Θέλουμε όλα τα παιδιά της πόλης μας να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό, να έχουν χώρους και υποδομές που δεν είναι υπαρκείς στο Δήμο του Πειραιά και να παίρνουν οι νέοι και νέες ευκαιρίες. Γιατί η επόμενη μεγάλη πρωταθλήτρια μπορεί να βρίσκεται σήμερα εδώ, σε μία γειτονιά του Πειραιά, σε μία σχολική αυλή, σε μία ακαδημία. Δική μας δουλειά να της δώσουμε το χώρο, την ευκαιρία και την ενθάρρυνση να κάνει τα πρώτα της βήματα και να κυνηγήσει το δικό της όνειρο. Είναι επίσης σημαντικό, να της δώσουμε τα απαραίτητα πρότυπα, να βλέπουν γύναικες που προσπάθησαν πόνεσαν αγωνίστηκαν, δεν τα παράτησαν και ξεπέρασαν εμπόδια και έφτασαν εκεί που εονειρεύηκαν.

Γι αυτό και αξίζουν πολά συγχαρητήρια στο Gazzetta και στο γυναικείο τμήμα για την επιμονή και συνέπεια τους να κράτουν αυτή την συζήτηση ζωντανή και να δίνουν χώρο στις γυναίκες αθλήτριες και στις ιστορίες τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάθε χρόνο, σε αυτό το Summit συκεντρώνεται ότι καλύτερο διαθέτει ο γυναικείος αθλητισμός. Σπουδαίες αθλήτριες, προπονήτριες, γυναίκες στη διοίκηση αθλητικών σωματείων, γυναίκες στο αθλητικό marketing, γυναίκες που στη δική τους διαδρομή δημιούργησαν και δημιουργούν τα πρότυπα της επόμενης γεννιάς. Θέλω λοιπόν να τις ευχαριστήσω κι εγώ που από αυτό το βήμα και βρίσκομαι σήμερα εδώ να τις συγχαρώ και να πω ότι ως Δήμος Πειραιά στηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια το Gazzetta και το γυναικείο τμήμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο το επιθυμούν.

Ρωτήθηκα απέξω αν πιστεύω ότι είναι επιδραστικό αυτό, όταν τα νέα παιδιά βλέπουν και μαθαίνουν για όλες αυτές τις γυναίκες που διαπρέπουν στον αθλητισμό και αν παρατήρουν προσεκτικά και δεν βλέπουν μόνο την εικόνα θα υπάρχει η επίδραση που όλοι θέλουμε.

Και πάλι να πω πολλά μπράβο στο Gazzetta και στους δικούς μου συνεργάτες, όσους βοηθήσανε για να οργανωθεί αυτή η ημερίδα και φέτος και εύχομαι αυτές οι ημερίδες να τα εκατοστήσουν.

Σας ευχαριστώ πολύ».