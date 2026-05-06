Μάντη Περσάκη στο GWomen: «Το Pilates ''συναντά'' το σώμα εκεί που βρίσκεται και το εξελίσσει με απόλυτη ασφάλεια»

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Messinia Challenge, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, τονίζοντας πως η χώρα μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από έναν καλοκαιρινό προορισμό.

Σε έναν τόπο όπως η Μεσσηνία και την Costa Navarino, η άσκηση αποκτά άλλο νόημα, συνδέοντας το σώμα με το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό. Το Pilates, όπως εξηγεί, μιλώντας στο GWomen δεν είναι απλώς μια μορφή εκγύμνασης αλλά ένας τρόπος βαθύτερης σύνδεσης με τον εαυτό μας.

Τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας στο Messinia Challenge και πώς πιστεύετε ότι τέτοιες διοργανώσεις ενισχύουν τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα;

«Η συμμετοχή μου σε τέτοιου είδους διοργανώσεις είναι πραγματικά μεγάλη, τιμή, χαρά αλλά και ευθύνη. Το Messinia Challenge δεν είναι απλώς ένα event – είναι μια εμπειρία που συνδυάζει άσκηση, φύση και πολιτισμό. Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας απλός καλοκαιρινός προορισμός, αλλά ένας ευλογημένος τόπος, με πλούσια ιστορία, που μπορεί να προσφέρει & ολοκληρωμένες εμπειρίες ευεξίας όλο τον χρόνο. Δείχνει ότι ναι μπορεί να ενισχυθεί ο αθλητικός τουρισμός στην χώρα μας, με πάρα πολύ ποιοτικό τρόπο και να δείξουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του, ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχώς αναπτύσσεται και μας κάνει περήφανους, εντός και εκτός συνόρων, καθώς το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Γίνεται σε ένα αγαπημένο μου χώρο και έναν αγαπημένο μου προορισμό, στη Μεσσηνία και την Costa Navarino, όπου έχω βρεθεί ξανά πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και ανυπομονώ να ξαναπάω και να ζήσουμε ωραίες και μαγικές στιγμές ευεξίας και χαλάρωσης...»

Πώς μπορεί μια δράση ευεξίας, όπως το Pilates, να λειτουργήσει ως εμπειρία που προσελκύει επισκέπτες;

«Το Pilates δεν είναι απλώς μια άσκηση, ένα σετ ασκήσεων ή ένα απλό πρόγραμμα σε ένα γυμναστήριο – είναι ένας ουσιαστικός και μαγικός τρόπος σύνδεσης με τον εαυτό σου. Όταν αυτό γίνεται σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, μετατρέπεται σε εμπειρία ζωής. Το Pilates έχει μία μαγική δύναμη, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να σε κάνει να αγαπήσεις το σώμα σου, τον εαυτό σου και να δεις ορατά αποτελέσματα (βέβαια αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, διατροφή, προγράμματα pilates που ακολουθείς, χρόνο που αφιερώνεις, ασκήσεις που κάνεις κτλ). Οι άνθρωποι πλέον ταξιδεύουν για να νιώσουν καλύτερα, όχι μόνο για να δουν κάτι, επομένως τι καλύτερο από το να ταξιδέψεις σε ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον όπως είναι η χώρα μας και παράλληλα να αθληθείς και να μυηθείς στα οφέλη που σου προσφέρει το Pilates... Αν αυτό γίνεται με συχνότητα και συνέπεια, τόσο οι άνθρωποι όσο και οι

διοργανώσεις θα συμβάλουν στην ανάδειξη της χώρας μας. Παράλληλα, θα ενισχύεται η ψυχική και σωματική ευεξία, μέσα από ένα ταξίδι του νου, αλλά και μέσα από την εμπειρία του να ταξιδεύουμε και να γνωρίζουμε την Ελλάδα, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τα μοναδικά της μέρη».

Γιατί το Pilates θεωρείται ιδανική άσκηση για όλες τις ηλικίες;

«Γιατί προσαρμόζεται στον κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Δεν έχει καμία σημασία η ηλικία ή η φυσική κατάσταση που έχει ο καθένας μας. Το Pilates και η φιλοσοφία που έχει χτιστεί γύρω από το Pilates «συναντά» το σώμα εκεί που βρίσκεται και το εξελίσσει με απόλυτη ασφάλεια, μέσα από τη μυσταγωγία που εσωκλείει τη σύνδεση με το νου και γίνεται ένα πραγματικό δώρο για όλους μας, μέσα από όλο αυτό το μαγικό ταξίδι, όπου δεν σταματάει και συνεχώς εξελίσσεται... Όλα αυτά μπορεί να στα προσφέρει, μόνο το Pilates και τα οφέλη που παίρνεις μέσα από τις ασκήσεις και τα προγράμματα Pilates».

Ποια είναι τα βασικά οφέλη του Pilates;

«Βελτιώνει τη στάση του σώματος, δυναμώνει τον κορμό, αυξάνει την ευλυγισία και μειώνει τους πόνους. Παράλληλα, ηρεμεί το μυαλό, μειώνει το άγχος και βοηθά πάρα πολύ στη συγκέντρωση και την πειθαρχία. Θα έλεγα ότι είναι μια ολιστική προσέγγιση».

Τι το κάνει να ξεχωρίζει από άλλα είδη άσκησης;

«Η ποιότητα της κίνησης. Δεν μετράμε επαναλήψεις – μετράμε έλεγχο, αναπνοή και σωστή εκτέλεση. Είναι μια πιο «συνειδητή» και καθαρή μορφή άσκησης, όπου ο καθένας μας μπορεί να την ακολουθήσει, φθάνει να την καταλάβει, να έχει μία συνέπεια και αγάπη προς αυτή την προσέγγιση... Μπορεί να γίνει πιο εύκολα ένας αγαπημένος τρόπος ζωής, όπου μπορείς να

τον ακολουθείς σε όλες τις ηλικίες».

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη των αρχάριων;

«Βιάζονται, δεν δίνουν τη δέουσα σημασία στην αναπνοή και προσπαθούν να κάνουν όλες τις ασκήσεις «τέλεια» από την αρχή. Το Pilates θέλει υπομονή, προσήλωση, αγάπη, κατανόηση και όχι ζήλο παραπάνω του επιτρεπτού, ειδικά στην αρχή».

Τι θα λέγατε σε κάποιον που διστάζει να ξεκινήσει;

«Να κάνει το πρώτο βήμα και να πει στον εαυτό του να ξεκινήσει δίχως κανέναν δισταγμό και χωρίς φόβο. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμος – το Pilates θα σε βοηθήσει να γίνεις».

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε;

«Ότι η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και μπορούμε όλοι μας να τη βάλουμε στη ζωή μας, φθάνει να το θέλουμε».

Πώς μπορεί η άσκηση να γίνει τρόπος ζωής;

«Όταν τη συνδέσεις με ευχαρίστηση και όχι με υποχρέωση. Βρες αυτό που σου ταιριάζει και θα γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς σου, δίχως να το καταλάβεις... Να αγαπήσεις τον εαυτό σου και το σώμα σου και με την βοήθεια της άσκησης, σίγουρα θα έχεις μακροχρόνια αποτελέσματα, όπου θα ευγνωμονείς τον εαυτό σου, όπου ξεκίνησες να βάζεις στη ζωή σου την άσκηση».

Θυμάστε πότε ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή με το Pilates;

«Θυμάμαι πολύ έντονα την πρώτη μου επαφή με το Pilates, γιατί ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχα δοκιμάσει μέχρι τότε. Προερχόμουν από έναν χώρο πιο “δυναμικής” άσκησης, όπου η ένταση και η εξωτερική προσπάθεια είχαν για εμένα πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Όταν όμως μπήκα στον μαγικό κόσμο του Pilates, ανακάλυψα μια άλλη διάσταση της κίνησης. Αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή ήταν το πόσο βαθιά δουλεύει το σώμα χωρίς να το καταπονεί. Δεν ένιωθα εξάντληση με την κλασική έννοια, αλλά μια ουσιαστική ενεργοποίηση εκ των έσω. Άρχισα να καταλαβαίνω το σώμα μου καλύτερα – πώς να το ελέγχω, πώς να αναπνέω σωστά, πώς να κινούμαι με απόλυτη επίγνωση. Ήταν από τις πρώτες φορές που ένιωσα ότι η άσκηση δεν αφορά μόνο την

εικόνα, αλλά κυρίως τη λειτουργικότητα και την ουσιαστική ισορροπία. Ένιωσα αμέσως τη διαφορά, όχι μόνο στο σώμα μου αλλά και στην καθημερινότητά μου – στη στάση, στην ενέργεια, ακόμα και στη συγκέντρωση. Αυτά ήταν που με έκαναν να το αγαπήσω και τελικά να το ακολουθήσω επαγγελματικά. Γιατί το Pilates δεν σου υπόσχεται απλώς ένα καλύτερο σώμα

– σου δίνει μια πιο συνειδητή σχέση με τον εαυτό σου».

Πιστεύετε ότι το Pilates μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου;

«Απόλυτα. Γιατί δεν αλλάζει μόνο το σώμα – αλλάζει και τον τρόπο που σκέφτεσαι, αναπνέεις και αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα πολύ διαφορετικά. Είναι μια συνολική, εξελισσόμενη, διαχρονική μεταμόρφωση».

Σας περιμένω όλους στο Messinia Challenge στις 8 με 10 Μαΐου για να το ανακαλύψετε!