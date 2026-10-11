GWomen
Παναθηναϊκός – Πανιώνιος: Η απονομή στις «κυανέρυθρες» θριαμβεύτριες
11/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος: Η απονομή στις «κυανέρυθρες» θριαμβεύτριες

Φώτης Καρακούσης

Ο Πανιώνιος έκανε δικό του και το φετινό Σούπερ Καπ επικρατώντας με 3-1 του Παναθηναϊκού. Δείτε την απονομή στις θριαμβεύτριες του Γιουνούς Οτσάλ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η συλλογή τίτλων του Πανιωνίου συνεχίζεται με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κατακτά τον τρίτο στην ιστορία της μέσα σε έναν χρόνο, κάνοντας δικό της και το δεύτερο συνεχόμενο Σούπερ Καπ. Η ομάδα του Γιουνού Οτσάλ επικράτησε μετά από έναν φοβερό τελικό του Παναθηναϊκού με 3-1 και πήρε την κούπα.

Μια κούπα που πήρε στα χέρια της η αρχηγός της ομάδας Ιωάννα Καρέλια με τον κόσμο να την αποθεώνει. Μόλις την σήκωσε ψηλά όλες οι θριαμβεύτριες έγιναν ένα κουβάρι πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους ακόμα μία σημαντική διάκριση.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]