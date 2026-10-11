Η συλλογή τίτλων του Πανιωνίου συνεχίζεται με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κατακτά τον τρίτο στην ιστορία της μέσα σε έναν χρόνο, κάνοντας δικό της και το δεύτερο συνεχόμενο Σούπερ Καπ. Η ομάδα του Γιουνού Οτσάλ επικράτησε μετά από έναν φοβερό τελικό του Παναθηναϊκού με 3-1 και πήρε την κούπα.

Μια κούπα που πήρε στα χέρια της η αρχηγός της ομάδας Ιωάννα Καρέλια με τον κόσμο να την αποθεώνει. Μόλις την σήκωσε ψηλά όλες οι θριαμβεύτριες έγιναν ένα κουβάρι πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους ακόμα μία σημαντική διάκριση.