Δεν έχει τελειωμό η μεταγραφική ενίσχυση του Πανιωνίου με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την απόκτηση και της Τσέχας ακραίας, Έλενα Γκρόζερ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Έλενα Γκρόζερ. Η Τσέχα ακραία γεννήθηκε στις 25/7/1988 και έχει ύψος 1.88 μ.

Ξεκίνησε την καριέρα της από την VK TU Liberec και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην SK Slavia Praha. Τη σεζόν 2007-2008 πήγε στην Ιταλία για λογαριασμό της Unicom Starker Kerakoll Sassuolo και για τα επόμενα τρία χρόνια αγωνίστηκε στην Yamamay Busto Arsizio, με την οποία κατέκτησε δύο φορές το CEV Cup (2009-2010, 2011-2012) μία το εγχώριο πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ιταλίας (2011-2012).

Τη σεζόν 2012-2013 αγωνίστηκε στη Ρωσία με τα χρώματα της Dinamo Krasnodar κατακτώντας το CEVCλ Challenge Cup και ακολούθησε η θητεία της στην Τουρκία με την Eczacıbaşı.

Την επόμενη σεζόν επέστρεψε στην Ιταλία και στην Yamamay Busto Arsizio και στη συνέχεια αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Πολωνία με τη φανέλα της Chemik Police, κατακτώντας το τρεμπλ.

Τη σεζόν 2016-2017 στέφθηκε πρωταθλήτρια Κίνας με την Shanghai Donghao Lansheng και την επόμενη αγωνιστική περίοδο βρέθηκε και πάλι στην Ιταλία, αυτήν τη φορά για λογαριασμό της Saugella Team Monza. Ακολούθησε η πετυχημένη παρουσία της στην Ρωσία, καθώς με την Dinamo Moscow κατέκτησε το εγχώριο τρεμπλ.

Τα επόμενα δύο χρόνια την βρήκαν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Bartoccini Fortinfissi Perugia και το 2023 αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο με την Cangrejerasde Santurce.

Την επόμενη σεζόν βρέθηκε στο Βιετνάμ για λογαριασμό της Geleximco Hưng Yên και μετέπειτα επέστρεψε στην Cangrejeras de Santurce, με την οποία κατέκτησε το πρώταθλημα.

Σε ατομικό επίπεδο έχει αναδειχθεί κορυφαία σκόρερ του European League το 2011, κορυφαία υποδοχέας της ίδιας διοργάνωσης το 2012, ενώ το 2015 συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία επτάδα του CEV Champions League ως η καλύτερη ακραία της διοργάνωσης. Παράλληλα αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Τσεχίας τα τελευταία δέκα χρόνια».

«Ενθουσιασμένη που ξεκινώ την σεζόν στον Πανιώνιο»

Η Έλενα Γκρόζερ δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που ξεκινώ τη νέα σεζόν με τον Πανιώνιο! Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ ξανά στην Ελλάδα, παρόλο που έχω παίξει σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Έχω ακούσει τόσα όμορφα λόγια για την Ελλάδα και ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα περιπέτεια. Ξέρω ότι η ομάδα μας έχει υψηλές προσδοκίες και ελπίζω να μπορέσω να τη βοηθήσω ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».