Δεν έχουν τελειωμό οι κινήσεις του Πανιωνίου με την ομάδα της Νέας Σμύρνης που πέρασε έγραψε ιστορία κατακτώντας τους πρώτους της τίτλους και συγκεκριμένα το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ, να κάνει ακόμα μία μεγάλη μεταγραφή. Ο λόγος για την Τσέχα διεθνή ακραία, Έλενα Γκρόζερ που στον κόσμο του βόλεϊ είναι πιο γνωστή ως Χαβέλκοβα.

Η Χαβέλκοβα είναι σύζυγος του σπουδαίου Γερμανού διαγώνιου, Γκιόργκι Γκρόζερ και με την απόκτησή της ο Πανιώνιος ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται άλλωστε για μια ακραία που έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες όπως είναι η Κράσνονταρ, η Εξατσίμπασι, η Τσέμικ Πόλις, η Μόντσα, η Ντιναμό Μόσχας και η Περούτζια.

Έχει αναδειχθεί καλύτερη ακραία στο πρωτάθλημα της Ρωσίας το 2019-20, καλύτερη σέρβερ επίσης στην Τουρκία το 2018-19. Καλύτερη ακραία στο Champions League το 2014-15 και καλύτερη ακραία στο πρωτάθλημα Ιταλίας το 2011-12. Διακρίσεις που μιλάνε από μόνες τους

Με ύψος 1.88 η 37χρονη ακραία μπορεί να προσφέρει και στην υποδοχή και στην επίθεση, με το σερβίς να είναι το δυνατό της όπλο. Σίγουρα είναι μια κίνηση που δυναμώνει ακόμα περισσότερο τον Πανιώνιο που τη νέα χρονιά θέλει να καταφέρει να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του το πρωτάθλημα.

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