Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα αποχαιρετήσει την αδικοχαμένη Άννα-Μαρία την ερχόμενη Τρίτη (14/7) και ώρα 11:00 στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Δικέφαλος του Βορρά.

Το «παρών» αναμένεται να δώσει σύσσωμη η ομάδα γυναικών, που πρόκειται να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της 15χρονης που «έφυγε» από τη ζωή με τραγικό τρόπο πριν λίγες ημέρες.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η εξόδιος ακολουθία της Άννας-Μαρίας Πανταζώνη θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στην Άνω Πόλη. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Θέρμης.

Σύσσωμο το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία και θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της, αποτίοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα δικό μας παιδί.

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…

