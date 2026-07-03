ΑΕ Κομοτηνής για την απόσυρση της ομάδας από την Α2 Γυναικών: «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη»

Μπορεί η ΑΕ Κομοτηνής να κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στην Α2 Γυναικών, ωστόσο η ομάδα δεν θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να μην την κατεβάσει. Μάλιστα με ανακοίνωσή της όχι απλά επιβεβαιώνει την αποχώρηση, αλλά αναλαμβάνει και τις ευθύνες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το Δ.Σ του αθλητικού Σωματείου Μ.Γ.Σ – Α.Ε.Κομοτηνής με λύπη ανακοινώνει ότι αποσύρει την ομάδα πετοσφαίρισης γυναικών από το πρωτάθλημα της Α2.

Μακάρι μια ομάδα -σε οποιοδήποτε άθλημα- να στηριζόταν μόνο στο δυναμικό των αθλητών του για μια πορεία προς τον πρωταθλητισμό. Όμως αυτό δεν είναι ένα ταξίδι που ξεπληρώνει ο ιδρώτας των αθλητών, ούτε και των ανθρώπων της ομάδας που τρέχουν δεξιά κι αριστερά για να βγει η χρονιά. Οδοιπορικά και διαμονές ανά την επικράτεια, τροφεία, ρουχισμός, μισθοί και ασφάλιση προπονητών, έξοδα διαιτησίας, συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού και υποδομών, γραμματειακή υποστήριξη για επικοινωνία με τις ομοσπονδίες για τα ελάχιστα νόμιμα που απαιτεί ο αθλητικός νόμος (ανελαστικές δαπάνες) και πόσα άλλα προβλέψιμα και μη τα οποία «σκάνε» μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, απαιτούν κάποιες στοιχειώδεις οικονομικές σταθερές χωρίς τις οποίες δεν μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα, ειδικά όταν τα οικονομικά του συλλόγου είναι προβληματικά για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση.

Το Δ.Σ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την απόσυρση της ομάδας. Η ευθύνη είναι δεδομένη ακόμη κι αν το Δ.Σ πίστεψε σε μια εξωραϊσμένη κατάσταση που δεν την επιβεβαίωσε, ως όφειλε, σε χρόνο που τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα. Όμως τα πράγματα είναι μη αναστρέψιμα. Το Δ.Σ, στην κρίσιμη συνεδρίαση, δεν βρέθηκε μόνο ενώπιον απόλυτης προχειρότητας περί της δέουσας προετοιμασίας για την άνοδο του τμήματος αλλά και ενώπιον γεγονότων που βλάπτουν το σωματείο στο σύνολό του ανεπανόρθωτα. Θα κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντα του συλλόγου».