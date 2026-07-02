Δεν κατεβαίνει στην Α2 η ΑΕ Κομοτηνής: Η σκληρή ανακοίνωση των παικτριών

Η ΑΕ Κομοτηνής δεν θα δώσει το «παρών» στην Α2 Γυναικών τη νέα σεζόν, καθώς ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Μετά τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, οι αθλήτριες της ομάδας προχώρησαν σε ανακοίνωση, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους και τη λύπη τους για την τροπή που πήραν τα πράγματα.

Αναλυτικά όσα αναφέρανε στην ανακοίνωση τους:



«Με βαθιά απογοήτευση αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε δημόσια στην κοινωνία και σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Η άνοδος της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Α.Ε. Κομοτηνής δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης. Ήταν αποτέλεσμα αμέτρητων προπονήσεων, θυσιών, προσωπικού χρόνου, οικονομικών δυσκολιών, επιμονής και αφοσίωσης. Κερδήθηκε μέσα στο γήπεδο από τις αθλήτριες, τους προπονητές και όσους πραγματικά πίστεψαν σε αυτή την ομάδα.

Σε όλη αυτή την πορεία, οι άνθρωποι που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα μας ήταν οι χορηγοί μας, καθώς και οι εκπρόσωποι της ομάδας, κ. Τόλης Καραγκιοζάκης και κ. Γιώργος Βασιλειάδης, οι οποίοι μας στήριξαν οικονομικά και ηθικά σε κάθε δύσκολη στιγμή. Φυσικά ευχαριστούμε και τον προπονητή μας, Κώστα Δεληγιαννιδη.

Αντίθετα, από τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Τάσο Πετρίδη, δεν βιώσαμε καμία ουσιαστική στήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Ακόμη και μετά την ιστορική άνοδο της ομάδας, δεν υπήρξε ούτε ένα δημόσιο ή προσωπικό συγχαρητήριο προς τις αθλήτριες που πέτυχαν αυτή τη μεγάλη διάκριση για τον σύλλογο.

Και ενώ η ομάδα είχε ήδη κατακτήσει την άνοδό της μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, πληροφορηθήκαμε την τελευταία στιγμή και χωρίς να έχουμε προηγουμένως ενημερωθεί ή συμμετάσχει σε οποιαδήποτε σχετική συζήτηση, ότι με απόφαση του προέδρου η ΑΕ Κομοτηνής δεν θα συμμετάσχει στην κατηγορία που επάξια κέρδισε. Η ανακοίνωση αυτή έγινε εν αγνοία μας και αποτέλεσε ένα σοκ για όλες τις αθλήτριες.

Για εμάς, αυτή η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική επιλογή. Ακυρώνει τους κόπους, τις θυσίες και τα όνειρα όλων των αθλητριών που αφιέρωσαν έναν ολόκληρο χρόνο για να πετύχουν έναν στόχο που τελικά δεν θα τους επιτραπεί να ζήσουν.

Ο σεβασμός δεν χαρίζεται από έναν τίτλο. Κερδίζεται με παρουσία, ευθύνη και πράξεις. Δυστυχώς, δεν νιώσαμε ότι αυτές οι αξίες εκφράστηκαν απέναντι στη γυναικεία ομάδα. Η επιτυχία της ανόδου ανήκει αποκλειστικά σε όσους δούλεψαν καθημερινά για αυτήν και όχι σε όσους εμφανίστηκαν μόνο για να ανακοινώσουν μια απόφαση που έβαλε τέλος σε αυτή την προσπάθεια.

Δεν ζητήσαμε προνόμια. Ζητήσαμε να μας επιτραπεί να αγωνιστούμε στην κατηγορία που κατακτήσαμε με την αξία μας. Ζητήσαμε τον στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στον ιδρώτα, στον χρόνο και στις θυσίες μας.

Είναι πραγματικά λυπηρό μια τόσο επιτυχημένη ομάδα να οδηγείται στο τέλος της όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά εξαιτίας μιας διοικητικής απόφασης. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα.

Ζητούμε από τον πρόεδρο της ομάδας να τοποθετηθεί δημόσια και να αναλάβει την ευθύνη της απόφασης για τη μη συμμετοχή της ομάδας στην κατηγορία που κατέκτησε αγωνιστικά, εξηγώντας με σαφήνεια τους λόγους πίσω από αυτή. Αξίζουμε ξεκάθαρες απαντήσεις και διαφάνεια απέναντι σε μια τόσο σοβαρή εξέλιξη.

Εμείς θα θυμόμαστε για πάντα την άνοδο που κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο, με την αξία μας και την ενότητά μας. Κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει όσα πετύχαμε ως ομάδα. Ωστόσο, θα θυμόμαστε επίσης ότι μας στερήθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε την πόλη και τον σύλλογό μας στην κατηγορία που δικαιωματικά κατακτήσαμε.

Καμία αθλήτρια δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, καθώς οι αξίες και οι αρχές μας δεν ταυτίζονται πλέον με αυτές του συλλόγου.

Η ιστορία θα γράψει ποιοι πάλεψαν για αυτή την επιτυχία και ποιοι πήραν την απόφαση να μην της επιτρέψουν να συνεχιστεί.

Εκ μέρους των αθλητριών της Α.Ε. Κομοτηνής».