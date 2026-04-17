Κωνσταντινίδου στο GWomen: «Κανείς δεν θυμάται την πορεία, όλοι θυμούνται το πρωτάθλημα»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τη σειρά των τελικών της Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 του ΖΑΟΝ στο κλειστό του Μετς και κάνοντας το 1-0. Οι «πράσινες» μπήκαν δυνατά από την αρχή, πήραν τον έλεγχο του αγώνα και δεν άφησαν πολλά περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες.

Το σερβίς και το μπλοκ λειτούργησαν πολύ καλά για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ειδικά στα δύο πρώτα σετ όπου είχε τον πλήρη έλεγχο. Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να επιστρέψει στο τρίτο σετ και πίεσε μέχρι το τέλος, όμως οι γηπεδούχες κράτησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία και με το 26-24 έφτασαν στο 3-0.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου μίλησε στο Gazzetta Women για τη νίκη, την εικόνα της ομάδας και τη συνέχεια της σειράς των τελικών.

1-0 στη σειρά των τελικών με ένα εμφατικό 3-0 απέναντι στον ΖΑΟΝ. Πώς σου φάνηκε το ξεκίνημα των τελικών και πώς είδες την ομάδα σου; «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαστε στους τελικούς γιατί το αξίζουμε, αλλά και ο ΖΑΟΝ είναι εδώ γιατί το αξίζει αντίστοιχα. Έγινε ένα όμορφο ματς, όμως κρατάμε χαμηλά το κεφάλι, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πιστεύω ότι και στην έδρα τους θα είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι».

Τι ήταν αυτό που σας επέτρεψε να επιβάλετε τον ρυθμό σας και να φτάσετε σε μια τόσο καθαρή νίκη; «Πιστεύω ότι λειτούργησε πολύ καλά το σερβίς μας. Παίζαμε και στην έδρα μας, οπότε από την αρχή επιβάλαμε τον ρυθμό μας και αυτό το έκανε δύσκολο για τον ΖΑΟΝ να επιστρέψει. Παρ’ όλα αυτά, συγχαρητήρια και στις αντίπαλες. Το τρίτο σετ ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά χαίρομαι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Η ομάδα σας έχει μια εξαιρετική πορεία φέτος. Πόση πίεση δημιουργεί αυτό ενόψει της συνέχειας; «Η πορεία μας είναι όντως πολύ καλή, αλλά στο τέλος κανείς δεν θυμάται την πορεία, όλοι θυμούνται το πρωτάθλημα. Έχουμε χτίσει ένα πολύ όμορφο κλίμα και μια πολύ καλή ομάδα και θέλουμε απλώς να συνεχίσουμε έτσι».

Το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας, τι αλλάζει για εσάς; «Ο κόσμος μας είναι πολύ σημαντικός και τον ευχαριστούμε που ήταν δίπλα μας σήμερα. Εκτός έδρας είναι διαφορετικά, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε και σήμερα: να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας από την αρχή, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη».

Πώς νιώθεις για τη συνέχεια; «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επέστρεψα στην Ελλάδα και διεκδικώ ένα πρωτάθλημα!»