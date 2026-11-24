Για το Μπέλφαστ θα αναχωρήσει την Τετάρτη 25/11 η Εθνική Γυναικών, προκειμένου να δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με την Βόρεια Ιρλανδία. Τα κορίτσια του Βασίλη Σπέρτου πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΟ.

Αναλυτικά η Ομοσπονδία αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της: «Η Εθνική Γυναικών συγκεντρώθηκε στην Αθήνα και πραγματοποίησε στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΟ την πρώτη της προπόνηση ενόψει των δύο εκτός έδρας φιλικών αγώνων με την Βόρειο Ιρλανδία 27/11, 21:00 & 01/12/2026, 18:00 (ώρες Ελλάδας).

Η αποστολή αναχωρεί για το Μπέλφαστ την Τετάρτη 25/11 και επιστρέφει στις 03/12. Θα ακολουθήσουν προπονήσεις στην Αθήνα και η αποστολή θα ολοκληρωθεί με φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την Αγ. Παρασκευή στις 05/12.

Με την επιστροφή της Εθνικής στην Αθήνα θα αποχωρήσουν οι διεθνείς που αγωνίζονται στο εξωτερικό και θα ενσωματωθούν παίκτριες που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Έτσι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων στη League B του UEFA Women's Nations League τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Τερματοφύλακες:

Πεταλωτή Ραφαηλία-Δήμητρα (Moncalieri Women), Αναστασιάδης Αριάνα (Hibernian Women), Κατεργιαννάκη Στυλιανή (Παναθηναϊκός).

Αμυντικοί:

Μάρκου Ελένη (Galatasaray), Παπαδόπουλος Στέισι - Σοφία (-), Παπαϊωάννου Παναγιώτα (Exeter City Women FC), Γκούνη Μαρία (ΠΑΟΚ), Καπνίση Μαρία (ΑΕΚ), Πατερνά Μαρία (Αστέρας Τρίπολης), Νταρζάνου Σταματία (Παναθηναϊκός), Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ).

Μέσοι:

Μωραϊτου Αθανασία (Fc Luzern), Χαλατσογιάννη Γεωργία (ΥΒ Frauen), Σαρρή Βεατρίκη (Birmingham City), Φακίνου Αργυρώ (Ohio Bobcats), Τσαρουχά Αθανασία (SC SAND 1946), Σαΐχ Ελένη(ΑΕΚ), Μπράμε Ευθυμία( ΠΑΟΚ), Δρακογιαννάκη Ελευθερία (ΠΑΟΚ), Πούλιου Γρηγορία (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί:

Μπρουκσάιρ Καλλίστη-Κωνσταντίνα (Rangersfc), Παπαθεοδώρου Ιωάννα (OH LEUVEN ), Ραπάνη Μαριάννα (Mercer women's soccer), Γιαννακά Βασιλική (ΠΑΟΚ), Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ), Νάνου Ευαγγελία (Παναθηναϊκός).

Με την ολοκλήρωση της αποστολής στην Ιρλανδία θα αποχωρήσουν οι παίκτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό και θα ενσωματωθούν για τις προπονήσεις 03-05/12 και το φιλικό παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή, οι ακόλουθες:

Τερματοφύλακες:

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ), Μανουκαράκη Ειρήνη (ΡΕΑ), Νάση Ζωή (ΑΕΚ), Φόρλιακα Χριστίνα (Κηφισιά).

Αμυντικοί:

Προξένου Δήμητρα (ΑΕΚ), Γκάτσου Αναστασία (Αστέρας Τρίπολης), Δοϊρανλή Φανή (Αστέρας Τρίπολης), Κανέλλου Χριστίνα (Παναθηναϊκός).

Μέσοι:

Κιουρεξίδου Ευμορφία (ΠΑΟΚ), Νάνου Ευαγγελία (Παναθηναϊκός), Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ).

Επιθετικοί:

Κωστοπούλου Κωνσταντίνα ( Παναθηναϊκός), Πίτσιου Νικολέτα ( Αστέρας Τρίπολης), Βαρδαλή Θωμαή (ΠΑΟΚ), Γεωργαντζή Ιφιγένεια (Π.Α.Σ. Πύργος)».