H Ζανίν Γκράσμεϊερ, παγκόσμια πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά της, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ολλανδή αθλήτρια είχε σημειώσει το πρώτο της παγκόσμιο ρεκόρ σε ηλικία μόλις 20 ετών στην Ελλάδα και την Καλαμάτα το 2013.

Η οικογένειά της, συντετριμμένη, έκανε γνωστή της είδηση του θανάτου της με ανάρτηση στο προσωπικό λογαριασμό της αδικοχαμένης αθλήτριας, στο Facebook: «Ήταν μια ευγενική, αυθόρμητη, περιπετειώδης και δυνατή γυναίκα. Καμία πρόκληση δεν ήταν υπερβολικά μεγάλη για εκείνη και όταν έθετε έναν στόχο, τον επιδίωκε με αποφασιστικότητα».

Η Γκράσμεϊερ πριν 13 χρόνια έγραψε ιστορία στη Καλαμάτα, καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα της ελεύθερης βύθισης. Πρόκειται για κατάδυση με μία αναπνοή και ο εκάστοτε αθλητής κατεβαίνει στο βυθό της θάλασσας χωρίς φιάλες οξυγόνου, παρά μόνο με ένα σχοινί που βοηθά στην κατάδυση και ανάδυση του αθλητή. Η Ολλανδή το 2013 έστασε σε βάθος 90 μέτρων και επέστρεψε στην επιφάνεια μετά από τέσσερα λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Σε ηλικία 20 ετών έγινε η νεότερη παγκοσμίως που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η Γκράσμεϊερ είχε προπονηθεί μόλις έναν χρόνο πριν σημειώσει το πρώτο της παγκόσμιο ρεκόρ.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2016, βελτίωσε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ φτάνοντας σε βάθος 92 μέτρων στη Καραϊβική και το νησί Μποναίρ.

Το δικό της αντίο, εκφράζοντας τα συλληπητήριά της, είπε η Διεθνής Ένωση για την Ανάπτυξη της Απνοίας (AIDA): «Η ελεύθερη κατάδυση είναι ένα άθλημα που απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη. Συλληπητήρια στους συγγενείς και οικείους της».