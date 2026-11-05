H Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται την Παρασκευή (06/11, 12:30) απέναντι στην Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς στα προημιτελικά του WTA 250 του Χονγκ Κονγκ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα παλέψει, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, στο τελευταίο της τουρνουά για το 2026.

Η Σάκκαρη, Νο.30 στη παγκόσμια κατάταξη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Λευκορωσίδα και Νο.101 στο κόσμο, Σάσνοβιτς, για μία θέση στις «4» του Hong Kong Tennis Open. Οι δύο τενίστριες έχουν συναντηθεί ξανά άλλη μία φορά στα court.

Η μονομαχία τους ήταν πριν τρία χρόνια στο WTA 500 στη Γερμανία και το Βερολίνο στη φάση των «16». Στην επιφάνεια του γρασιδιού, η Σάκκαρη επικράτησε έυκολα με 6-2, 6-1 και έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η δεύτερη τους μάχη θα είναι υπό άλλες βάσεις καθώς, μπορεί η Σάσνοβιτς να έπεσε στη 101η θέση του ranking ενώ το 2023 ήταν 88η, αλλά και η Σάκκαρη, ενώ στη τελευταία τους συνάντηση ήταν Νο.9 παγκοσμιώς, σήμερα βρίσκεται στην 30η θέση της εν λόγο λίστας. Η Σάκκαρη κάνει ένα πολύ καλό κλείσιμο στη χρονιά και ανέκαμψε στο world ranking τους τελευταίους μήνες και θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο τελευταίο τουρνουά που αγωνίζεται για το 2026.