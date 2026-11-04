Η Μαρία Σάκκαρη βρήκε σθεναρή αντίσταση από την 20χρονη Μάγια Τζόιντ, όμως με ανατραπή στο σκορ (2-1), πανηγύρισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.

Η 20χρονη Μάγια Τζόιντ αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» για τη Μαρία Σάκκαρη, που χρειάστηκε την ανατροπή και να κοπιάσει για δύο ώρες και 14 λεπτά, προκειμένου να νικήσει την παίκτρια από την Αυστραλία με 4-6, 6-3, 6-3 και να περάσει στα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ, δίνοντας παράλληλα και συνέχεια στην αγωνιστική σεζόν.

Εκεί η 31χρονη Ελληνίδα παίκτρια θα συναντήσει την Παρασκευή (6/11) την 32χρονη Λευκορωσίδα, Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς (Ν0.101), η οποία σε τρίωρη μονομαχία νίκησε την Τάλια Γκίμπσον με 6-1, 5-7, 7-6(7).

Από το 4-2 στο 0-1

Οι παίκτριες, μετά το 30-30, έκλεισαν τα πρώτο τους service game για το 1-1 και η Σάκκαρη με love game έκανε το 2-1.

Η Τζόιντ μετά το 30-30 στο 4ο game, υπέπεσε σε δύο διαδοχικά διπλά λάθη, για ένα ξεκούραστο break της Σάκκαρη (3-1).

Όμως το πήρε άμεσα πίσω, η Σάκκαρη είδε το 40-15 να γίνεται break point, που ήρθε για την Αυστραλέζα, μετά τη λάθος επιστροφή (3-2).

Άμεση ήταν και η απάντηση από τη Σάκκαρη, καθώς με βολέ βρήκε το 2ο break point στον αγώνα και το πέτυχε με διαγώνιo backhand winner για το 4-2.

H Σάκκαρη προηγήθηκε 40-0 στο 7ο game, όμως δεν απέφυγε το break, καθώς η Τζόιντ με πέντε πόντου στη σειρά το κατέκτησε, μειώνοντας ξανά (4-3).

H Tζόιντ με το πρώτο δικό της love game έφερε το σετ στο 4-4 και βλέποντας την αντίπαλό της να έχει χαμηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς και εκνευρισμένη, μετά το 30-0 στο 9ο game, πέτυχε νέο break, προσπερνώντας με 5-4.

Η Τζόιντ είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το σετ και το πέτυχε στο 3ο set point, ολοκληρώνοντας την ανατροπή (6-4).

Βελτίωση το σερβίς και 1-1

Η παραπάνω εξέλιξη περισσότερο πείσμωσε, παρά απογοήτευσε τη Σάκκαρη. Βελτιώνοντας αισθητά τις επιδόσεις της στο 1ο σερβίς έκανε το 1-0, με winner έφθασε σε break για το 2-0 και διεύρυνε το σερί της, φθάνοντας στο 3-0.

«Σβήνοντας» break point η Σάκκαρη διατήρησε το προβάδισμα (4-1). Η Τζόιντ με τη σειρά της απέφυγε νέο break, μειώνοντας σε 4-2, η Aυστραλέζα είδε το forehand να είναι οριακά έξω σε break point, πριν η Σάκκαρη φθάσει στο 5-2.

Η Τζόιντ μείωσε σε 5-3, όμως η Σάκκαρη έχοντας το σερβίς, με άσο δημιούργησε set point κι αμέσως έφθασε στο 6-3.

Τo break ήρθε στην 6η ευκαιρία κι έφερε την πρόκριση

Η Τζόιντ με τον πρώτο της άσο, έκλεισε το 1ο game στο 3ο σετ. Η Αυστραλέζα προηγήθηκε 0-30 στο 2ο game, όμως η Σάκκαρη με τέσσερις πόντους στη σειρά, έφθασε στο 1-1.

Η Tζόιντ με ισάριθμους winners «έσβησε» δύο break point, κάνοντας στη συνέχεια το 2-1, για να ακολουθήσει love game από τη Σάκκαρη για το 2-2.

Ακολούθησε game 18 πόντων, με τη Σάκκαρη να σπαταλά τρεις ευκαιρίες για break (3-2), φθάνοντας στις πέντε συνολικά στο σετ.

Τελικά το break ήρθε για τη Σάκκαρη στο 7ο game και στην 6η ευκαιρία της, με την Τζόιντ μετά το 40-40 να κάνει δύο αβίαστα λάθη και την Ελληνίδα να προσπερνά με 4-3.

Η Σάκκαρη βρέθηκε αντιμέτωπη με break point στο 8ο game, όμως είχε τις λύσεις για να αποφύγει τον κίνδυνο και να κάνει το 5-3.

Απέναντι στην απογοητευμένη και χωρίς δυνάμεις αντίπαλό της η Σάκκαρη δεν άφησε την ευκαιρία, έφθασε σε τριπλό match point και μετά το 5ο συνολικά διπλό λάθος από την Τζόιντ, κατέκτησε το σετ (6-3) και την πρόκριση.