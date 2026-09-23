Πατρικίδης: «Μας πίκρανε αυτή η ήττα, αλλά μας πείσμωσε για τη ρεβάνς»

Σε ένα παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις ο ΠΑΟΚ παρότι κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 ενώ ήταν πίσω με 0-2, έχασε στις καθυστερήσεις από την Σπαρτάκ Μιγιάβα (2-3) στο πρώτο παιχνίδι για την φάση των «32» του UEFA Women’s Europa Cup.

Ένα αποτέλεσμα που όπως ανέφερε ο τεχνικός της ομάδας, Θανάσης Πατρικίδης τους πίκρανε, αλλά και τους πείσμωσε εν' όψει ρεβάνς. Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: «Είπαμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, οι ομάδες είναι ισάξιες, έχουν αρκετά καλές παίκτριες. Ξέρουν να παίζουν. Εμείς αδρανήσαμε στο πρώτο ημίχρονο και στην πρώτη φάση δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, ενώ στα άλλα δύο ήμασταν άτυχοι. Στο δεύτερο ημίχρονο τα κορίτσια προσπάθησαν πολύ, καταφέραμε είχαμε τις ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και τρίτο τέρμα. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, σήμερα πληρώσαμε όλα τα λάθη μας και δεχτήκαμε και το τρίτο γκολ προς το τέλος. Μας πικραίνει αυτό μεν, αλλά μας πεισμώνει για την συνέχεια, γιατί υποσχόμαστε ότι η ομάδα θα έχει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο την ερχόμενη εβδομάδα».

Ελευθερία Δρακογιαννάκη: «Σίγουρα δεν είχαμε την ξεκούραση που θα θέλαμε μετά την 1η αγωνιστική με την ΑΕΚ. Όμως αντιδράσαμε στα γκολ και αυτό κρατάμε σήμερα. Και αναμένουμε την άλλη Τετάρτη να είμαστε πολύ ανταγωνιστικές και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και την πρόκριση. Το μόνο που θέλω να κρατήσουμε σε αυτό είναι η αντίδρασή μας όταν μείναμε πίσω στο σκορ και να πορευτούμε με αυτό».