Γιαστρέμσκα: Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμά της, σώθηκε μόνο μια πετσέτα του Roland Garros!

Η ειρωνία, σε έναν κόσμο τρελό, με τον πόλεμο στην Ουκρανία αυτή τη φορά να «χτυπά» την Νταϊάνα Γιαστρέμσκα, η οποία με ανάρτησή της παρουσίασε την καταστροφή του διαμερίσματός της στην Οδησσό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η 26χρονη παίκτρια από την Ουκρανία, ρωσικός πύραυλος έπληξε το διαμέρισμά της στην Οδησσό, που καταστράφηκε ολοσχερώς και το απίστευτο είναι ότι μέσα στα χαλάσματα και στις στάχτες, το μόνο που έμεινε άθικτο να κρέμεται ήταν μια πετσέτα του Roland Garros από τη συμμετοχή της στο γαλλικό Όπεν το 2025, όπου έφθασε μέχρι τον 3ο γύρο.

«Απόψε. Έτσι μοιάζει ο "ρωσικός κόσμος", ένα άμεσο χτύπημα από πύραυλο κρουζ Kalibr. Ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμά μας στην Οδησσό. Το μόνο που επέζησε ήταν μια πετσέτα Roland Garros. ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ. Ένα κομμάτι του παγκόσμιου τένις επέζησε από το χτύπημα του ρωσικού πυραύλου. Το σπίτι μας, όχι. Δείτε αυτές τις εικόνες μέσα από τα δικά μας μάτια» έγραψε η Γιαστρέμσκα.

Η παίκτρια από την Ουκρανία βρίσκεται στο Νο.113 της παγκόσμιας κατάταξης, μετρά τρεις τίτλους στο tour, ενώ τον Μάιο κατέκτησε τον τίτλο στο 125άρι τουρνουά στην Πάρμα, νικώντας στον τελικό την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 6-3, 6-3.

