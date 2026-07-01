Στο Indian Wells και την Καλιφόρνια θα διεξαχθούν τα φετινά WTA Finals. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως το τελευταίο τουρνουά της WTA θα μεταφερθεί από τη Σαουδική Αραβία και το Ριάντ, όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει εκεί.

Αναμφίβολα, η επιλογή του Ριάντ ως διοργανώτρια πόλη, το 2024, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εξαιτίας του ιστορικού σε ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η φετινή διοργάνωση ήταν να λάβει χώρα στην πόλη της Σαουδικής Αραβίας για το τρίτο και τελευταίο έτος της σχετική συμφωνίας. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.

Τους τελευταίους μήνες υπήρχαν αρκετές αναφορές για πιθανή αλλαγή έδρας των WTA Finals. Έτσι, λίγο καιρό αργότερα το αίτημα της WTA έγινε δεκτός από την Σαουδαραβική Ομοσπονδία Tένις, ώστε να λυθεί η συνεργασία τους ως προς τη φιλοξενία του θεσμού. Σε κοινή τους ανακοίνωση υπογράμμισαν τόνισαν την υπερηφάνεια τους για τη συνεργασία αυτή, η οποία βοήθησε στην ανάπτυξη του τένις γυναικών.

Από τη μεριά της η WTA εξέδωσε ανακοίνωση για τη νέα έδρα των WTA Finals, ενημερώνοντας πως το Indian Wells θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Σχετικά με την ανακοίνωση αυτή η Βάλερι Καμίλο, πρόεδρος της WTA, τοποθετήθηκε υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό της για τη νέα συνεργασία.

«Το Indian Wells Tennis Garden προσφέρει ένα εξαιρετικό σκηνικό για τα WTA Finals. Οι εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, το παθιασμένο κοινό και η αποδεδειγμένη ικανότητα διοργάνωσης κορυφαίων τουρνουά δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την προβολή του καλύτερου γυναικείου τένις. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τα WTA Finals στη Νότια Καλιφόρνια» ήταν οι δηλώσεις της.

Σημειώνεται πως η διοργάνωση των WTA Finals θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 15 Νοεμβρίου και εκεί θα λάβουν μέρος οι οκτώ κορυφαίες τενίστριες της παγκόσμιας κατάταξης βάσει του WTA Race. Αντίστοιχα θα συμμετάσχουν και τα καλύτερα οκτώ ζευγάρια της χρονιάς στο ταμπλό του διπλού.