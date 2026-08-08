Η Έβελιν Μητροπούλου χάρισε στην εθνική ομάδα το πρώτο της μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν του Όρεγκον.

Η 18χρονη αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6,44μ., «αγγίζοντας» το ατομικό της ρεκόρ των 6,45μ., που έχει από τη φετινή περίοδο του κλειστού στίβου και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Παιανία.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/8) η νεαρή αθλήτρια ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και με ένα τεράστιο χαμόγελο πόζαρε με το ασημένιο μετάλλιο. Με αφορμή αυτό, ο ΣΕΓΑΣ προχώρησε σε μία δημοσίευση με φωτογραφίες της Έβελιν Μητροπούλου από την απονομή.

«Χαμόγελα χαράς και ικανοποίησης για την Έβελιν Μητροπούλου με το ασημένιο μετάλλιο από το μήκος περασμένο στο λαιμό της» ήταν η λεζάντα του ποστ στο Instagram.

Δείτε τη δημοσίευση του ΣΕΓΑΣ