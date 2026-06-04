Οικογενειακή στιγμή on camera: Η Στεφανίδη στο Filothei Women Gala

Στο 27ο Filothei Women Gala, η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε σε αγωνιστικό ρυθμό με νίκη στο άλμα επί κοντώ, λίγους μόλις μήνες μετά τη γέννηση του γιου της.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση με καλύτερο άλμα στα 4.40 μέτρα, επίδοση που αποτελεί και την καλύτερή της από τότε που έγινε μητέρα.

Το στιγμιότυπο που κατέγραψε η κάμερα του Gazzetta Women αποτυπώνει την παρουσία της οικογένειας δίπλα της κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον σύζυγο και προπονητή της να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον γιο τους. Η ατμόσφαιρα είχε κάτι από εκείνη τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στον πρωταθλητισμό και την καθημερινότητα που δεν χωρά εύκολα σε λέξεις, αλλά χωράει σε εικόνες.

Η Κατερίνα Στεφανίδη, λίγους μόλις μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, έχει επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς με μια «νέα ομάδα» γύρω της, ενώ η εμφάνισή της στο Filothei Women Gala επιβεβαιώνει την αγωνιστική της σταθερότητα σε αυτό το σημείο της σεζόν.