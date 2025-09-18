Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Φανταστικό 400άρι γυναικών είδαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, που δύο αθλήτριες έτρεξαν γρηγορότερα από 48 δευτερόλεπτα (!).

Η Αμερικανίδα Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν άφησε τα 400μ με εμπόδια για να αγωνιστεί στα 400μ απλά καθώς ήξερε πως θα μπορούσε να γράψει μία εξαιρετική επίδοση και έτσι έγινε. Στον τελικό των 400μ, η Αμερικανίδα κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 400μ εμπόδια, "επιτέθηκε" και στο 400άρι και κατάφερε να τερματίσει στον ασύλληπτο χρόνο 47.78 - μόλις 18 εκατοστά του δευτερολέπτου από το παγκόσμιο ρεκόρ (47.60: Μαρίτα Κοχ - Ανατολική Γερμανία, 1985). Η επίδοσή της είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών, αποτελεί νέο ηπειρωτικό ρεκόρ αλλά και ρεκόρ διοργάνωσης.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Μαριλέιντι Παουλίνο, η κυρίαρχη του αγωνίσματος τα τελευταία χρόνια, η οποία έγινε η μόλις τέταρτη γυναίκα στην ιστορία που τρέχει την απόσταση γρηγορότερα από 48 δευτερόλεπτα. Η αθλήτρια από τη Δομινικανή Δημοκρατία τερμάτισε σε 47.98 (!) κάνοντας νέο ρεκόρ, ανεβαίνοντας στο Νο3 όλων των εποχών και επισημαίνοντας πως το επίπεδο στο αγώνισμα είναι στην κορυφή.

Οι δυο τους, "υποβίβασαν" την Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα στο Νο4 όλων των εποχών στον αγώνισμα καθώς μέχρι και πριν την κούρσα κατείχε τη θέση Νο2 με 47.99.

Το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο κατέκτησε η Σάλγουα Έιντ Νάσερ με 48.19.

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου