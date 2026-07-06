Για δύο ακόμη χρόνια θα παραμείνει στον Ολυμπιακό η Σοφία Τορνάρου, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωστοποιούν την ανανέωση της συνεργασίας τους με την Ελληνίδα πολίστρια.

Η ίδια από τη μεριά της δήλωσε απόλυτη ικανοποίηση για την παραμονή στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως θα συνεχίζει να βοηθάει τον σύλλογο να διεκδικεί τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Σοφία Τορνάρου. Η διεθνής περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Σοφίας Τορνάρου:

"Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να φοράω το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους και μεγάλη ιστορία και αποτελεί τιμή για μένα, να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά, με αφοσίωση και πάθος, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να διεκδικήσει τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εύχομαι να έχουμε μια υγιή και επιτυχημένη χρονιά, γεμάτη δυνατές στιγμές και χαμόγελα"».