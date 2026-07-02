Η δυάδα τερματοφυλάκων έκλεισε για το τμήμα πόλο γυναικών της Βουλιαγμένης! Μετά τη Μαρίνα Κοτσιώνη, η Εύα Καρύτσα έδωσε ξανά τα χέρια με το σύλλογο του Λαιμού συμφωνώντας για δύο ακόμη χρόνια να συνεχίσει η συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με την Ευαγγελία Καρύτσα, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Γεννημένη στις 5 Δεκεμβρίου 2002, η Εύα αγωνίζεται ως τερματοφύλακας για τρίτη σεζόν με τη Γυναικεία Ομάδα του Ν.Ο.Β., με την οποία αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας το 2025.

Προέρχεται από την ομάδα του Α.Ν.Ο.Γ., με την οποία κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (2020 & 2021), καθώς επίσης, δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ελλάδας (2022).

Με την Εθνική Ομάδα, αναδείχθηκε Ασημένια Πρωταθλήτρια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (2021), ενώ με την Εθνική Ομάδα Γυναικών συμμετείχε στο World League (2022) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2026).

Η ίδια δήλωσε: "Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ και τη νέα χρονιά στον Ν.Ο.Β. Εύχομαι να είναι μια πετυχημένη σεζόν και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους μας, προσωπικούς και ομαδικούς".

Ευχόμαστε στην Εύα η πορεία της με τον Ν.Ο.Β. να είναι γεμάτη σπουδαίες διακρίσεις και νέες κορυφές».