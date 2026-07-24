WNBA All-Star Game 2026: Οι σταρ του WNBA λάμπουν στο «πορτοκαλί χαλί»

Τα Game Day Looks είναι άκρως εφαρμοσμένα στο πρωτάθλημα του WNBA και πλέον έχει γίνει... ρουτίνα για τις αστέρες της λίγκας πριν από κάθε παιχνίδι τους, για αυτό και φυσικά δε θα μπορούσαν να λείπουν από το μεγαλύτερο γεγονός του μπάσκετ γυναικών στην Αμερική. Φυσικά μιλάμε για το «πορτοκαλί χαλί» του All-Star Weekend.

Η κάθε παίκτρια έχει τη δική της στιγμή στο «πορτοκαλί χαλί» έχοντας την ευκαιρία να αναδείξει την προσωπικότητα της μέσω του στυλ της. Γιατί όταν ο αθλητισμός ενώνει τις δυνάμεις του με τη μόδα τότε το αποτέλεσμα ξεπερνά τα όρια των τεσσάρων γραμμών και αναδεικνύεται αθλήτρια ολοκληρωμένα αλλά και για αυτό που είναι.

Δείτε τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα designer σύνολα και τις ξεχωριστές στιγμές στυλ, καθώς οι παίκτριες καταφθάνουν στις εκδηλώσεις του All-Star.