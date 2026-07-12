Πώς είναι να συνδυάζεις τη μητρότητα με το beach volley; Οι Βασιλική Ματιάδη και Εύη Χρήστου απαντούν στο GWomen

Σπουδαίες αθλήτριες έχουν αποδείξει επανειλημμένα πως η μητρότητα δεν σημαίνει και το τέλος της καριέρας τους, με μεγάλα ονόματα από τον χώρο του πρωταθλητισμού να επιστρέφουν αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών τους στις αγαπημένες τους συνήθειες.

Οι Βασιλική Ματιάδη και Εύη Χρήστου είναι δύο παραδείγματα που έρχονται να προστεθούν στη λίστα αυτή, καθώς οι δυό τους συνεχίζουν ακάθεκτες να παίζουν beach volley αφότου έγιναν μητέρες. Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά του Μarathon Masters 2026, όμως ακόμα η ήττα τους λίγο πριν τον τελικό ήταν πιο «γλυκιά» μιας και είχαν στο πλευρό τους τα παιδιά τους.

Μετά από 10 χρόνια απουσίας, η Εύη Χρήστου μίλησε στο GWomen για το μεγάλο κίνητρο να γυρίσει στη δράση, ενώ η Βασιλική Ματιάδη ανέφερε το πώς έχει αλλάξει η οπτική της στον αθλητισμό από τότε που έγινε μητέρα.

Αναλυτικά όσα είπαν στο GWomen

Καταφέρνετε να συνδυάσετε τον αθλητισμό με τη μητρότητα, πόσο δύσκολο είναι αυτό;

«Πάρα πολύ δύσκολο, καθημερινές υποχρεώσεις, μας γονατίζουν λίγο, δουλειά, τρέχεις όλη μέρα είναι δύσκολο να το συνδυάσεις με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα τον πρωταθλητισμό. Δίνει όμως μεγάλη χαρά, δίνει ένα τεράστιο κίνητρο και στα παιδιά να ασχοληθούν, οπότε για εμάς αυτό είναι πρωτεύον και πάρα πολύ σημαντικό».

«Νομίζω ότι πια το χαιρόμαστε πολύ περισσότερο σαν μανούλες κι αυτό που της είπα από την πρώτη μέρα ήταν το ότι χαίρομαι πολύ περισσότερο τη νίκη μας επειδή πραγματικά είναι ένας αγώνας να παλέψεις με την κούρασή σου και την πίεση που δέχεσαι στο γήπεδο, αλλά η ήττα είναι πιο γλυκιά σαν μαμά επειδή γυρνάς και έχεις τα παιδάκια σου και είναι ένα μάθημα ζωής αυτό. Όταν είσαι μια αθλήτρια όπως η Εύη κι εγω που έχουμε περάσει από αυτές τις παραστάσεις, σαν αθλήτρια το χαίρομαι πιο πολύ τώρα που είμαι μαμά παρά χωρίς τα παιδιά».

Εύη τι σε έκανε να επιστρέψεις στο beach volley;

«Είναι μεγάλο το διάστημα που έλειπα. Νομίζω με έκανε να επιστρέψω η ανάγκη που είχα να βρίσκομαι στον χώρο και να αθλούμαι, να εισπράττω χαρά και για μένα όντως ήταν μεγάλο κίνητρο ο γιος μου που γίνεται 5 και αρχίζει και καταλαβαίνει και βλέπει περισσότερο τη μαμά. Ήθελα να βλέπει τη μαμά του στα γήπεδα».

Τι ευχή θα θέλατε να δώσετε στα παιδιά σας;

«Να το ζουν, να χαίρονται και να νιώθουν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα ανά πάσα ώρα και στιγμή στη ζωή τους επειδή πάντα είναι δύσκολο το ταξίδι στη ζωή, οπότε ό,τι δυσκολίες υπάρχουν είτε με παιδιά είτε χωρίς παιδιά, το μήνυμα είναι ότι απλά προχώρα όπως μπορείς».

«Και να χαίρονται και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή»

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