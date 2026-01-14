Gazzetta Awards: Οι επιλογές της Νόρας Δράκου

H διαδικτυακή ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα διαρκέσει για 16 ακόμα ημέρες.

Η Νόρα Δράκου μάς δίνει τις επιλογές της για τους κορυφαίους και τις κορυφαίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για το 2025.

Η 33χρονη «ασημένια» πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 50μ. ελεύθερο και στα 50μ. ύπτιο επέλεξε τον Στέφανο Ντούσκο για κορυφαίο αθλητή της χρονιάς, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης.

Η κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού, ψήφισε τη Μαρία Πρεβολαράκη για κορυφαία αθλήτρια του 2025, καθώς στην 5η παρουσία της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης, έφθασε στην κορυφή και στο χρυσό μετάλλιο.

Η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού με την κατάκτηση της Volley League και η εθνική ομάδα πόλο γυναικών, με τον θρίαμβό της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ήταν οι επιλογές για τη Νόρα Δράκου για τις κορυφαίες ομάδες σε άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα.

Οι επιλογές της Nόρας Δράκου