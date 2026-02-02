Η Αλεξία Πουτέγιας, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο γυναικών, λάνσαρε το πρώτο αποκλειστικό μοντέλο παπουτσιών της σε συνεργασία με τη Nike, σε μία συμφωνία-ορόσημο για το άθλημα.

Η Nike παρουσίασε το «Nike Phantom 6 Player Edition “Alexia Putellas”», ένα μοντέλο που συνδυάζει τη νέα τεχνολογία, φέροντας το δικό της ιδιαίτερο αποτύπωμα. Το χαρακτηριστικό λογότυπο της εταιρίας, που ενώνει το «A» με τον αριθμό 11 σχηματίζοντας ένα στέμμα, παραπέμπει δε στο προσωνύμιο της Πουτέγιας, το «The Queen».

Η συνεργασία της Αλεξία Πουτέγιας με τη Nike και η δημιουργία αυτών των παπουτσιών την τοποθετούν σε μια κλειστή ομάδα θρύλων που έχουν κάνει αντίστοιχα λανσαρίσματα με τον συγκεκριμένο κολοσσό αθλητικών ειδών. Μετά τους Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Μάικλ Τζόρνταν, η Πουτέγιας γίνεται πλέον σύμβολο για το ποδόσφαιρο γυναικών, με παπούτσια σχεδιασμένα αποκλειστικά για γυναίκες παίκτριες, που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν φορώντας ανδρικά ποδοσφαιρικά υποδήματα.

Η συνεργασία περιλαμβάνει και μία αποκλειστική συλλογή ρούχων, με το ίδιο λογότυπο και τα ίδια χρώματα, τα οποία διαφημίζει η κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και άσος της Μπαρτσελόνα.

Alexia Putellas x Nike 👑🇪🇸 pic.twitter.com/SBZsQpJ8dR — Mundo Pelota (@mundopelotanet) February 10, 2025