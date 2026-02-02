Το ποδόσφαιρο γυναικών βρίσκεται σε μια φάση συνεχούς ανάπτυξης, όμως μαζί με την έξτρα προβολή έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα παρενόχλησης και το stalking. Αυτα αποτελούν πλέον μια πραγματική απειλή για τις ίδιες τις παίκτριες, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, με τα περισσότερα από αυτά να εκδηλώνονται στα social media.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της Μαρί Χόμπινγκερ της Λίβερπουλ, η οποία δέχτηκε καταιγισμό σεξιστικών και ανάρμοστων μηνυμάτων από τον 42χρονο επιχειρηματία Μάνγκαλ Νταλάλ. Η παρενόχληση ξεκίνησε δημόσια στα social media, συνεχίστηκε με προσωπικά μηνύματα και κλιμακώθηκε όταν ο δράστης ταξίδεψε για να τη δει να παίζει στο Λίβερπουλ! Η σύλληψή του στις εξέδρες στο γηπέδου και τα περιοριστικά μέτρα που τού επιβλήθηκαν στη συνέχεια έδειξαν ότι μία κακοποίηση που μπορεί να ξεκινήσει από τα social, μπορεί εύκολα να περάσει και στις πραγματικές ζωές των ποδοσφαιριστριών επηρεάζοντας την ασφάλεια και την ψυχική τους υγεία.

Αντίστοιχα ανησυχητικό ήταν και το περιστατικό με την Τέιλορ Χιντς σε ένα ματς ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς», όταν ενώ δεχόταν ιατρική φροντίδα, άτομο από την εξέδρα της έκανε διάφορα σεξουαλικά σχόλια μπροστά σε χιλιάδες θεατές φέροντας την ίδια και τις συμπαίκτριές της σε πολύ δύσκολη θέση. Η 26χρονη αμυντικός δεν θελησε να συνεχίσει να παίζει και ζήτησε να περάσει εκτός ως αλλαγή, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο.

Η πρόσφατη περίπτωση της Σμίλα Χόλμπεργκ που υπέγραψε με την Άρσεναλ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθής η ομάδα αναγκάστηκε να κατεβάσει το βίντεο της παρουσίασής της και να απενεργοποιήσει τα σχόλια στα σχετικά post. Πολλές παίκτριες αναφέρουν επίσης ότι κάτι το οποίο τρέμουν είναι όταν τα μηνύματα που παίρνουν περιλαμβάνουν προσωπικές τους πληροφορίες, όπως το πού μένουν, τι αυτοκίνητο οδηγούν, αλλά κι άλλες πληροφορίες για τις οικογένειές τους!

Η Μίλι Μπράιτ στο παρελθόν έχει καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά από φίλαθλο που την πλησίασε για να της ζητήσει φωτογραφία. Η αρχηγός της Τσέλσι είχε αντιδράσει δημόσια μέσω των προσωπικό της λογαριασμών στα social και είχε πει χαρακτηριστικά ότι οι αθλήτριες δεν είναι «αντικείμενα και ρομπότ» αλλά είναι άνθρωποι με συναισθήματα που επηρεάζονται άμεσα από τετοιες συμπεριφορές.

Την ίδια στιγμή, οι ίδιες οι παίκτριες εξαρτώνται οικονομικά από τα social media, καθώς πολλές κερδίζουν περισσότερα από εμπορικές συνεργασίες που κάνουν εκεί, παρά από τα συμβόλαιά τους. Αυτό τις φέρνει σε ένα δύσκολο δίλημμα: το να διαλέξουν ανάμεσα στην προβολή τους και την προσωπική τους ασφάλεια.

Οι σύλλογοι αρχίζουν να αντιδρούν απέναντι σε αυτές τις απειλές και ήδη έχουν λάβει μέτρα για να εξασφαλίσουν πως οι αθλήτριές τους θα παραμείνουν ασφαλείς. Πλέον στα μεγάλα πρωταθλήματα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υπάρχουν οργανωμένες ζώνες μέσα στα γήπεδα όπου οι παίκτριες υπογράφουν αυτόγραφα. Όμως το πρόβλημα παραμένει βαθιά κοινωνικό. Αν δεν υπάρξει συντονισμένη δράση από τις Λίγκες, τους συλλόγους, αλλά και τις διαδικτυακές πλατφόρμες, το βάρος θα συνεχίσει να πέφτει πάνω στις ίδιες τις παίκτριες.