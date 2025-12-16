Ένας αποχαιρετισμός που άρμοζε σε έναν ζωντανό θρύλο. Στα 45 της, η Κατρίνε Λούντε, η κορυφαία τερματοφύλακας όλων των εποχών στο χάντμπολ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας και την οδήγησε κατευθείαν στην κορυφή του κόσμου. Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών 2025, που διεξήχθη στις 14 Νοεμβρίου 2025, η Νορβηγία επικράτησε της Γερμανίας με 23-20 και η Λούντε κρέμασε τα γάντια της ως Παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Μια χρυσή πορεία

Η πορεία της Λούντε ξεκίνησε το 2002 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυριαρχία της Νορβηγίας. Η ίδια κατέγραψε 388 συμμετοχές με την εθνική ομάδα- αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της χώρας.

Η ίδια θεωρείται GOAT (Greatest of All Time) στο χάντμπολ γυναικών και συγκεκριμένα θεωρείται η καλύτερη τερματοφύλακας που έχει περάσει ποτέ από το άθλημα. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε το τρίτο της χρυσό μετάλλιο, το φινάλε που ταίριαζε στην καριέρα της.

Όμως, εκτός από τα τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα που έχει στο βιογραφικό της, η Κατρίνε Λούντε αποσύρεται με τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια (2008, 2012, 2024) και επτά πρωταθλήματα Ευρώπης. Επιπλέον, κατέχει το ρεκόρ των επτά κατακτήσεων στο EHF Champions League γυναικών, αποδεικνύοντας την απόλυτη κυριαρχία της σε συλλογικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

«Νιώθεις περήφανος και βαθιά συγκινημένος... Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, σκέφτεσαι όλες τις θυσίες που έκαναν οι άνθρωποι γύρω μου όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια υπέροχη στιγμή», ανέφερε η Λούντε.

Το συγκινητικό “αντίο”

Στην απονομή, η συγκίνηση χτύπησε «κόκκινο». Η Λούντε μοιράστηκε μία συγκινητική στιγμή με τις νεότερες συμπαίκτριές της, Μάρεν Άαρνταλ και Νόρα Μερκ. Οι δύο αθλήτριες, με δάκρυα στα μάτια, αγκάλιασαν την αθλήτρια και η Μερκ έπειτα εξήγησε: «Είναι σουρεαλιστικό. Το σώμα μου δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι με την Κατρίνε. Ήταν μια περίεργη μέρα, με πολλές στιγμές που συνέβησαν για τελευταία φορά. Νιώθω άδεια, αλλά είμαι ταυτόχρονα πάρα πολύ χαρούμενη».

Όπως σχολίασε ο προπονητής της Νορβηγίας, Όλε Γκούσταβ Γκέκσταντ: «Είναι απόλυτα δίκαιο υο ότι έφυγε με ένα χρυσό μετάλλιο και απόλυτα δίκαιο ότι αναδείχθηκε η καλύτερη τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος».

Η αρχηγός της ομάδας, Χένι Ρέισταντ, κάλεσε την Λούντε να σηκώσουν μαζί το βαρύτιμο τρόπαιο στο Ahoy Arena του Ρότερνταμ και έτσι σφραγίστηκε μία μοναδική στιγμή. Μια πράξη αναγνώρισης προς την αθλήτρια που έγραψε ιστορία, καθώς η Λούντε έκλεισε μία καριέρα γεμάτη δόξα, προσθέτοντας στο παλμαρέ της τον 13ο μεγάλο διεθνή τίτλο.

Masterclass στα 45 της

Η ηλικία της δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στην επίδοσή της αφού η Λούντε στα 25 της παρέδωσε… μαθήματα στο τουρνουά και αναδείχθηκε η καλύτερη τερματοφύλακας της διοργάνωσης. Με ποσοστό αποκρούσεων 47,2% και 86 επεμβάσεις συνολικά, απέδειξε ότι η κλάση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ακόμα και στον τελικό, όπου αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια, κατέγραψε 14 αποκρούσεις με 41% αποτελεσματικότητα.

Goalkeeping masterclass brought to you by Katrine Lunde in the #GERNED2025 semi-final 🇳🇴 Timeless 🤩#handsupformore #GERNED2025 pic.twitter.com/FMS1ov9Aoc — International Handball Federation (@ihfhandball) December 14, 2025

«Είμαι κουρασμένη, πολύ κουρασμένη. Όταν τελειώνει ο αγώνας και το μετάλλιο είναι στο στήθος, αφήνεις όλη την ενέργεια. Είναι μια στιγμή μεγάλης περηφάνιας», δήλωσε η ίδια στο νορβηγικό Dagbladet μετά το τελευταίο χρυσό μετάλλιο με τη χώρα της.