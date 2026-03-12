Κι όμως, οι παίκτριες του Ιράν κινδυνεύουν με θανατική ποινή: Η ανάλυση του Γιώργου Τζογόπουλου στο GWomen

Γιατί η άρνηση των παικτριών να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο θεωρήθηκε από το ιρανικό καθεστώς ως «πράξη προδοσίας» κι όχι ως ένα απλό πολιτικό μήνυμα; Μπορεί να συνδέεται και με τις πρόσφατες εξεγέρσεις στο εσωτερικό της χώρας;

«Σε καιρό πολέμου, η εικόνα κάποιων παικτριών να μην τραγουδούν τον ύμνο είχε ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα. Με δεδομένο μάλιστα πως ο αγώνας γινόταν στην Αυστραλία, σε χώρα που στέκεται παραδοσιακά στο πλευρό των ΗΠΑ. Για αυτό αντέδρασε έτσι το καθεστώς. Η αντίδραση του καθεστώτος, μάλιστα, οδήγησε όλες τις παίκτριες του Ιράν να τραγουδήσουν τον ύμνο στον επόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα».

Με ποιες νομικές κατηγορίες (μπορεί να είναι προσβολή των ιερών συμβόλων ή προπαγάνδα κατά του κράτους;) μπορεί το Ιράν να στοιχειοθετήσει αδίκημα που να επισύρει τη θανατική ποινή για αυτές τις παίκτριες;

«Οι διαμαρτυρίες πολλών γυναικών στο Ιράν για τη μεταχείρισή τους από το καθεστώς είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, η Δύση δεν έχει πρακτικά πετύχει να βοηθήσει ούτε τις γυναίκες ούτε όσες/ους βλέπουν τα δικαιώματά τους να καταπατώνται εντός Ιράν, πέρα από ευχολόγια. Αν θέλει το καθεστώς να στοιχειοθετήσει ''προδοσία'' και να τιμωρήσει τις παίκτριες της ομάδας ποδοσφαίρου με σκοπό τον ''παραδειγματισμό'', θα το κάνει. Όμως, νομίζω πως είναι πλέον δίκοπο μαχαίρι να κάνει κάτι τέτοιο με δεδομένο πως ακόμα και όσοι Ιρανοί θέλουν την πτώση του καθεστώτος, δεν χαίρονται όταν βλέπουν την πατρίδα τους να βομβαρδίζεται. Το Ιράν έχει τεράστια ιστορία πέρα από τις δεκαετίες της ιρανικής επανάστασης».

Με δεδομένο ότι η πλειονότητα των παικτριών τελικά επέστρεψε στο Ιράν παρά την προσφορά ασύλου από την Αυστραλία, πώς χρησιμοποιούνται οι συγγενείς που παραμένουν στη χώρα ως «όμηροι» για να εξαναγκαστούν οι αθλήτριες να επιστρέψουν;

«Οι γυναίκες της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν είναι ηρωίδες. Το δίλημμα μεταξύ αγάπης προς την πατρίδα και απέχθειας προς το καθεστώς είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Ούτε είναι μία εύκολη απόφαση για τις παίκτριες να αφήσουν την οικογένειά τους και να πάρουν άσυλο μακριά από την πατρίδα τους. Είναι αδύνατο κρίνοντας εξ'αποστάσεως να έλθουμε στη θέση τους. Σίγουρα πάντως υπολογίζουν τα πάντα είτε πήραν άσυλο είτε γύρισαν πίσω. Για αυτό είναι ηρωίδες».

Πόσο εύκολο είναι για το καθεστώς να τις στοχοποιήσει τώρα που η χώρα βρίσκεται σε μία εμπόλεμη κατάσταση και οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι ακόμα πιο αυστηροί;

«Ο στόχος του πολέμου είναι η επόμενη ιρανική κυβέρνηση να είναι περισσότερο φιλική προς της Δύση, και να σέβεται, μεταξύ άλλων τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι στιγμής, δε διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω πως οι εν λόγω γυναίκες αξίζουν της διεθνούς προσοχής όχι μόνο τώρα που ανέκυψε το θέμα αλλά στο μέλλον όταν θα έχει ξεχαστεί, Τότε θα υπάρξει υψηλότερος κίνδυνος».

Μπορεί το Ιράν να χρησιμοποιεί τη δίωξη αυτών των αθλητριών για να στείλει μήνυμα πειθαρχίας στην υπόλοιπη κοινωνία;

«Εξαρτάται από την πορεία του πολέμου. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κατακρίνει τις πρακτικές του καθεστώτος και έχει εν μέρει δικαιολογήσει τον πόλεμο πάνω σε αυτή τη βάση. Η πολιτική του θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Για την ώρα το ιρανικό καθεστώς αντιστέκεται».