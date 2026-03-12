Συγκλονιστική αποκάλυψη της Καρίνα Έντλινγκερ: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

Συγκλονιστική εξομολόγηση από την Καρίνα Έντλινγκερ κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία, με την ίδια να εξομολογείται για πρώτη φορά μία πολύ ευαίσθητη προσωπική της ιστορία.

Η 27χρονη πρωταθλήτρια που αγωνίζεται με την Τσεχία, αποκάλυψε ότι πριν από τους Αγώνες του Πεκίνου το 2022 έπεσε θύμα σοβαρής σωματικής κακοποίησης και βιασμού, κάτι το οποιο σημάδεψε την πιο «σκοτεινή» και δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Η Έντλινγκερ επιβεβαίωσε ότι μετά τα όσα πέρασε χρειάστηκε να νοσηλευτεί ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική για 14 εβδομάδες προκειμένου να μπορέσει διαχειριστεί το τραύμα που είχε υποστεί. Έκτοτε δεν έχει κοιτάξει καν το χρυσό μετάλλιο που είχε κερδίσει στην Κίνα, μιας και αυτό της θύμιζε όλα όσα είχε περάσει δύο εβδομάδες πριν.

Μιλώντας στο Forbes Austria, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από όσα φαίνονταν προς τα έξω, ζούσα κάτι εντελώς διαφορετικό».

Η ίδια κατάφερε να αποσπάσει το ασημένιο μετάλλιο αγωνιζόμενη μάλιστα με κολάρο στον αυχένα λόγω πολλαπλών κηλών στη σπονδυλική στήλη που εντόπισε λίγες ημέρες πριν τους Αγώνες. Παράλληλα, μίλησε για το πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να βγάλει τα προς το ζην παραδεχόμενη πως η οικονομική της κατάσταση την έχει οδηγήσει να επιστρέψει στο παιδικό της δωμάτιο.