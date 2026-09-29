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Ρεάλ Μαδρίτης: Ποδοσφαιρίστρια της έκλεψε τις εντυπώσεις στη συναυλία της Σακίρα!

Ρεάλ Μαδρίτης: Ποδοσφαιρίστρια της έκλεψε τις εντυπώσεις στη συναυλία της Σακίρα!

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η κολομβιανή σταρ της Ρεάλ έζησε μια αξέχαστη στιγμή στη συναυλία της Σακίρας στη Μαδρίτη!

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Η Λίντα Καϊσέδο άφησε για λίγο τα γήπεδα και τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για να μοιραστεί τη σκηνή με την Σακίρα σε μια επική συνάντηση που έγινε viral.

Η Κολομβιανή σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε το «παρών» στη συναυλία της συμπατριώτισσάς της, συμμετέχοντας στο καθιερωμένο περπάτημα της Σακίρα προς τη σκηνή πριν από την έναρξη του σόου.

Η Καϊσέδο, μάλιστα, δεν πήγε με άδεια χέρια. Η 21χρονη επιθετικός χάρισε στη pop star μία φανέλα της Εθνικής Κολομβίας. Έπειτα οι δύο τους φωτογραφήθηκαν μαζί με τη φανέλα και στα social έγινε... πανικός.

Αξίζει να αναφέρουμε η σταρ της Βασίλισσας πήγε στη συναυλία μία ημέρα μετά την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

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