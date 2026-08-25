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Πώς είναι μια ημέρα αγώνα για την Εθνική βόλεϊ γυναικών στο EuroVolley
25/08/2026
ΒΟΛΕΙ

Πώς είναι μια ημέρα αγώνα για την Εθνική βόλεϊ γυναικών στο EuroVolley

Χριστίνα Κατσαμούρη

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών βρίσκεται στο Μπρνο της Τσεχίας για το EuroVolley και μας βάζει στην καθημερινότητά της, σε ένα Game Day.

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Πως είναι μία αγωνιστική μέρα για την εθνική γυναικών στο ευρωπαϊκό; Πως προετοιμάζονται και τι πρόγραμμα ακολουθούν;

Συνοπτικά κάνουν ότι φαντάζεστε, πίνουν τον καφέ τους, βλέπουν το βίντεο προετοιμασίας για την αντίπαλη ομάδα, κάνουν την πρωινή τους προπόνηση, ακούνε Έλενα Παπαρίζου στα αποδυτήρια και βγαίνουν στο γήπεδο έτοιμες να προκριθούν στις δεκαέξι!

Μέσα σε όλα αυτά βέβαια θα δείτε και κάτι που ίσως να μην έχετε ξαναδεί... ας πούμε το πως κατεβαίνουν από το λεωφορείο. Ακόμα και αυτό είναι κάτι που αξίζει να το δεις. Με την βιντεογράφο του vlog, τη διαγώνιο της ομάδας, Μάρθα Ανθούλη, η εθνική βόλεϋ γυναικών σου δείχνει τα... backstage της διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο:

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