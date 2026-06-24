Μια σημαντική προσθήκη έκανε ο Παναθηναϊκός στην ομάδα βόλει γυναικών, με το Τριφύλλι να ανακοινώνει την απόκτηση της Ελίν Τίμερμαν. Η 27χρονη μπλοκερ είναι διεθνής με την Ολλανδία, ενώ ακόμη μετρά και ένα χάλκινο μετάλλιο και αναμένεται να αποτελέσει βασικό «γρανάζι» τη νέα σεζόν για τον Κόμπανι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ελίν Τίμερμαν για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου.

Η 27χρονη κεντρική μπλοκέρ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ολλανδίας, με την οποία έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023. Η ύψους 1.93μ. παίκτρια κατέκτησε τη σεζόν 2025-2026 το CEV Cup με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ. Η Τίμερμαν μετράει ακόμη τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ Γερμανίας.

Το βιογραφικό της

2024-2026: Galatasaray

2021-2024: Allianz MTV Stuttgart

2020-2021: Ladies in Black Aachen

2018-2020: Eurosped

2016-2018: Coolen/Alterno

2014-2016: TT Papendal/Arnhem

2013-2014: RIVO Rijssen

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Ελίν Τίμερμαν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα και φέτος. Ξέρω ότι η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και ελπίζω να τα καταφέρουμε και φέτος. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω όλους. Έχω ακούσει πολλά όμορφα πράγματα και είναι ενθουσιασμένη που θα παίξω για αυτόν τον Σύλλογο και τους φιλάθλους του».



