Ο Λιονέλ Μέσι ως ο μεγαλομέτοχος της Κορνεγιά πλέον, πήρε μια ιστορική απόφαση προωθώντας ενεργά τη δημιουργία της πρώτης επίσημης ομάδας γυναικών του συλλόγου, η οποία αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της τη σεζόν 2026-2027.

Μέχρι πρότινος, το ποδόσφαιρο γυναικών στην Κορνεγιά υπήρχε μόνο σε επίπεδο υποδομών, όμως μετά από προσωπική εισήγηση του σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, λέον, το πρότζεκτ αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί.

Ο σύλλογος εργάζεται πυρετωδώς εδώ και εβδομάδες για τη στελέχωση του ρόστερ και την αναζήτηση παικτριών, με στόχο η ομάδα να είναι έτοιμη να αγωνιστεί από τον Αύγουστο.

Παρά το γεγονός ότι ο Μέσι συνεχίζει κανονικά την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις αποφάσεις της ισπανικής ομάδας και σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, η σύσταση του τμήματος γυναικών αποτελεί βασικό πυλώνα για τη συνολική αναβάθμιση του συλλόγου.