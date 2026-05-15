GWomen
Μέσι

Μέσι: Προωθεί τη δημιουργία ομάδας γυναικών στην Κορνεγιά

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Ο Λιονέλ Μέσι εισηγήθηκε τη σύσταση ομάδας γυναικών στην Κορνεγιά, την οποία αγόρασε τον περασμένο Απρίλιο.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι ως ο μεγαλομέτοχος της Κορνεγιά πλέον, πήρε μια ιστορική απόφαση προωθώντας ενεργά τη δημιουργία της πρώτης επίσημης ομάδας γυναικών του συλλόγου, η οποία αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της τη σεζόν 2026-2027.

Μέχρι πρότινος, το ποδόσφαιρο γυναικών στην Κορνεγιά υπήρχε μόνο σε επίπεδο υποδομών, όμως μετά από προσωπική εισήγηση του σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, λέον, το πρότζεκτ αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί.

Ο σύλλογος εργάζεται πυρετωδώς εδώ και εβδομάδες για τη στελέχωση του ρόστερ και την αναζήτηση παικτριών, με στόχο η ομάδα να είναι έτοιμη να αγωνιστεί από τον Αύγουστο.

Παρά το γεγονός ότι ο Μέσι συνεχίζει κανονικά την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις αποφάσεις της ισπανικής ομάδας και σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, η σύσταση του τμήματος γυναικών αποτελεί βασικό πυλώνα για τη συνολική αναβάθμιση του συλλόγου.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]