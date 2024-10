Άλεξ Ποπ: Ένας θρύλος του ποδοσφαίρου γυναικών της Γερμανίας είπε «αντίο» στη Μάνσαφτ

Η μπάλα άγγιξε το πίσω μέρος της εστίας στο τέταρτο γκολ της Γερμανίας κόντρα στη Δανία, η Αλεξάνδρα Ποπ έμοιαζε για κλάσματα δευτερολέπτου σαν να ήταν έτοιμη να φύγει τροχάδην για να πανηγυρίσει με τις συμπαίκτριές της. Όμως, στη συνέχεια, ένας χείμαρρος συναισθημάτων τη «χτύπησε». Έπεσε στα γόνατα, ακούμπησε το κεφάλι της στο γρασίδι ενώ οι υπόλοιπες παίκτριες των Πάντσερ συνέρρεαν να τη συγχαίρουν.

Αυτό δεν ήταν απλώς το... κερασάκι στην τούρτα για τη Γερμανία, καθώς επικράτησε της δευτεραθλήτριας του Euro Γυναικών 2017 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης του 2022. Ήταν το ντεμπούτο της Άλεξ Ποπ στο θεσμό, το οποίο πλέον είχε συνδέσει με το πρώτο της γκολ με το εθνόσημο, στα 31 της χρόνια.

Έκτοτε, έχει σκοράρει άλλες πέντε φορές, ενώ έγινε η πρώτη παίκτρια που βρίσκει δίχτυα σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια Euro Γυναικών. Σε επίπεδο συλλόγω, έχει στο παλμαρέ της τρία Champions League, γεγονός που την έχει καθιερώσει ως μία από τις καλύτερες παίκτριες τπου έχει η Γερμανία στο ρόστερ της.

Το ντεμπούτο της με την Εθνική το πραγματοποίησε το 2010, ωστόσο στάθηκε άτυχη λόγω δύο τραυματισμών που έβαλαν για λίγο... φρένο στη διεθνή της καριέρα. Το 2013 είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο.

«Σημαίνει πολλά για μένα το ότι μπορώ πλέον να παίξω για τη Γερμανία. Το είδατε στο γκολ μου αλλά και στα άλλα παιχνίδια το πόσο συγκινημένη είμαι, επειδή ξέρω πόσο δύσκολα έφτασα σε αυτό το σημείο της καριέρας μου», είπε χαρακτηριστικά η Αλεξ Ποπ μετά το παρθενικό της γκολ με την Εθνική.

Η ίδια αποφάσισε να βάλει τέλος στη διεθνή της πορεία, ανακοινώνοντας την απόσυρσή της. Ούσα αρχηγός της Μανσάφτ είχε πολλά να προσφέρει στην ομάδα, κυρίως λόγω της ηγετικής της ικανότητας και της βαθιάς εμπειρίας της από όλα αυτά τα χρόνια που παίζει ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με την προπονήτριά της, Μαρτίνα Βος-Τέκλενμπουργκ, ο τρόπος που αντιμετώπιζε τις αντιξοότητες στα παιχνίδια ήταν ξεχωριστός.

«Χρειαζόμαστε την ηρεμία της στα δύσκολα ματς», ανέφερε η ομοσπονδιακή τεχνικός μετά την ευρεία νίκη της Γερμανίας απέναντι στη Δανία, στο EURO 2022 (4-0), όταν και έφτασαν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Η Αλεξ Ποπ αφήνει την Εθνική της ομάδα έχοντας πανηγυρίσει μαζί της την κατάκτηση δύο ολυμπιακών μεταλλίων, με ένα «χρυσό», το 2016.

🚨Alexandra Popp has called time on her international career🇩🇪



144 appearances, 67 goals, and a legacy that will last forever. Danke, Popp! 👏 pic.twitter.com/G4K47hPV5d