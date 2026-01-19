Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στο γήπεδο της Καλλιμασιάς, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Όμηρο Καλλιμασιάς και Κανάρη Νενήτων για τη 10η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Χίου. Το τελικό σκορ που διαμορφώθηκε σε 1-1 πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς όσα ακολούθησαν επισκίασαν πλήρως το αγωνιστικό σκέλος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναικεία διαιτητική τριάδα που αποτελούνταν από τις Αγγελική Κατσάλα, Ανθή Σελλή και Αγγελίνα Οικονομοπούλου, δέχθηκε φραστική και σωματική επίθεση από συγκεκριμένο άτομο που διαμαρτυρόταν έντονα, θεωρώντας πως η ομάδα του αδικήθηκε. Ο έλεγχος χάθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα η δεύτερη βοηθός, Αγγελίνα Οικονομοπούλου, να τραυματιστεί και να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις αναφορές από τα τοπικά Μέσα, στο επεισόδιο εμπλέκεται ο προπονητής του Κανάρη Νενήτων, Δημοσθένης Κάβουρας!

Η επέμβαση της αστυνομίας κρίθηκε αναγκαία για την προστασία των διαιτητριών και την εκτόνωση της κατάστασης που είχε ξεφύγει εντελώς. Δύο εκ των τριών διαιτητών προχώρησαν σε μήνυση, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Παρότι αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα ακολουθήσει τακτική δικάσιμος.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί αναλυτικά στο φύλλο αγώνα και στην έκθεση του παρατηρητή, ενώ η ΕΠΣ Χίου, θορυβημένη από τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το γεγονός ότι ο Δημοσθένης Κάβουρας είναι και προπονητής των Μικτών ομάδων του νησιού, έχει προγραμματίσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 19/01 στις 14:00, από το οποίο αναμένονται αποφάσεις με ευρύτερο αντίκτυπο για το χιώτικο ποδόσφαιρο.

