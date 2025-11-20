Η Μπαρτσελόνα ταξίδεψε για το Λονδίνο με το δικό της αεροπλάνο, το οποίο προκάλεσε διθυραμβικά σχόλια γιατί είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στις παίκτριές της. Πρόκειται για ένα Airbus A320, στο οποίο ξεχωρίζει το σύνθημα «Dream, Play, Fly» κι έχει επάνω φωτογραφίες βασικών ποδοσφαιριστριών, όπως η Αϊτάνα Μπονματί και η Αλέξια Πουτέγιας. Ακόμα και το εσωτερικό του είναι διαμορφωμένο και σχεδιασμένο στα χρώματα της Μπαρτσελόνα.

Οι εικονιζόμενες είναι παίκτριες που έχουν γίνει σύμβολα για τους Μπλαουγκράνα, με την ομάδα να τις ανταμείβει με το δικό της τρόπο για τα όσα έχουν προσφέρει στον σύλλογο.

Η συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τη Vueling έκανε τη συγκεκριμένη ομάδα γυναικών την πρώτη στην Ευρώπη που έχει το logo και τις φωτογραφίες των παικτριών της αποτυπωμένα σε αεροπλάνο της γραμμής. Το συγκεκριμένο Airbus μάλιστα δεν κάνει μόνο ταξίδια της ομάδας, έχει ήδη μεταφέρει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες, διαφημίζοντας παράλληλα την ομάδα γυναικών των Καταλανών.