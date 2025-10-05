Στέλλα Ντζάνη: «Το να είμαι μητέρα και αθλήτρια είναι η δυνατή εκδοχή του εαυτού μου»

Όταν έμεινες έγκυος, ήσουν μια ενεργή διεθνής παίκτρια. Πώς ήρθε η απόφαση να επιστρέψεις;



«Όταν έμεινα έγκυος ήμουν ενεργό μέλος της Εθνικής Γυναικών και αποφάσισα να σταματήσω για να αποκτήσω παιδί. Οπότε ήταν ένα δύσκολο κομμάτι για εμένα, κυρίως στη ψυχολογική διαχείριση. Τότε πιστεύω ότι ήμουν στην καλύτερη φάση της καριέρας μου, όμως ήμασταν πολλά χρόνια με τον άντρα μου και θέλαμε πολύ να κάνουμε ένα παιδάκι. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να σταματήσω».



Σε ποια ομάδα ήσουν τότε;

«Τότε ήμουν στη Γλυφάδα».

Η ομάδα τότε πώς το διαχειρίστηκε; Τι σου είπε ο προπονητής, οι συμπαίκτριες σου;

«Ήταν μια περίοδος που είχε τελειώσει το πρωτάθλημα και ήταν καθαρά απόφαση που πήρα με τον άντρα μου. Οπότε δεν με επηρέασε καμία γνώμη».



Όταν αποφάσισες να κάνεις οικογένεια, είχες στο μυαλό σου να επιστρέψεις;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα στο μυαλό μου. Δεδομένα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και να μην μπορείς να επιστρέψεις, ειδικά σε μια εγκυμοσύνη. Αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν ο αθλητισμός. Ήξερα ότι θα επιστρέψω».





Μετά από πόσο καιρό επέστρεψες;

«Γέννησα τον Φεβρουάριο και επέστρεψα έξι μήνες μετά, τον Αύγουστο».



Πώς ήταν το σώμα σου μετά τη γέννα;

«Ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα, σωματικά και ψυχολογικά. Σωματικά, γιατί πρέπει να διαχειριστείς τα παραπανίσια κιλά και το σώμα σου αλλάζει. Όταν αποκτάς ένα παιδί, η φροντίδα του θεωρώ ότι είναι πλήρης απασχόληση. Η διαχείριση του χρόνου ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, έπρεπε να σκέφτομαι συνεχώς τις προτεραιότητες του παιδιού, αν τα κάνω σωστά, αν είμαι καλή μητέρα, και αυτό μου δημιούργησε άγχος και ανασφάλεια».



Δέχτηκες αρνητικά σχόλια από τον περίγυρο;

«Όχι, απλά θεωρώ ότι δεν υπήρχε στήριξη, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια θεσμική βοήθεια όταν επιστρέφεις, κάποιο πρωτόκολλο ή κάποια υποστήριξη, και αυτό ήταν μια δυσκολία».



Η ομάδα σου παρείχε κάποια βοήθεια όταν επέστρεψες;

«Σίγουρα μου παρείχε την άνεση να μπορώ να παίρνω μαζί μου το παιδί στις αποστολές».



Μόνο αυτό;

«Μόνο αυτό, δεν νομίζω ότι παρέχουν κάτι άλλο στην Ελλάδα».



Βλέπεις διαφορά σε σχέση με παλιά; Πώς διαχειρίζονται πλέον οι ομάδες τέτοιες καταστάσεις;

«Δεν ξέρω, δεν έχει συμβεί κάτι καινούργιο, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι και πρέπει σιγά-σιγά να αλλάξει. Να μην θεωρείται εμπόδιο ότι μια γυναίκα αθλήτρια θέλει να γίνει μητέρα. Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη στήριξη, που ξεκινάει από το κράτος και μετά πάει στις ομάδες. Έτσι ώστε καμία γυναίκα να μην πιστεύει ότι η μητρότητα σημαίνει τέλος καριέρας».



Γιατί πιστεύεις οι περισσότερες γυναίκες δεν επιστρέφουν στην ενεργό δράση, ακόμα και σε χαμηλότερες κατηγορίες;

«Καταρχάς, οι προτεραιότητες αλλάζουν. Δεύτερον, αν δεν έχεις την κατάλληλη στήριξη, μπορεί να μην φτάνει η δουλειά του συζύγου και να πρέπει να δουλεύεις κι εσύ».



Η ποδοσφαιρίστρια πριν και μετά το παιδί τι διαφορά έχει;

«Θεωρώ ότι το να είμαι μητέρα και αθλήτρια είναι η δυνατή εκδοχή του εαυτού μου. Το γεγονός ότι το έχω καταφέρει αυτό με έχει κάνει πιο δυνατή. Πριν ήμουν πιο ανέμελη, δεν είχα τις ίδιες υποχρεώσεις. Τώρα όλα κινούνται με βάση το παιδί μου».



Πώς διαχειρίζεσαι πλέον τον χρόνο σου, δεδομένου ότι αγωνίζεσαι σε ομάδα της επαρχίας;

«Η απόφαση μου για να πάω στον Παναιτωλικό ήταν οικογενειακή. Μαζί με τον άντρα μου και το παιδί αποφασίσαμε ότι μπορώ να φεύγω Σαββατοκύριακα για αγώνες. Χρειάζεται στήριξη και εγώ την έχω. Σίγουρα τα χιλιόμετρα ήταν πολλά, φεύγοντας κάθε Παρασκευή και γυρνώντας Κυριακή βράδυ, αλλά με θέληση και αγάπη για αυτό που αγαπάς τα ξεπερνάς όλα».



Θέλω να σε πάω λίγο πίσω, όταν ήσουν πρώτη σκόρερ στον Παναθηναϊκό και διαγνώστηκες με καρκίνο. Πώς το διαχειρίστηκες;

«Ήταν ένα ακόμη δυνατό σοκ, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στη Β’ Εθνική και εγώ ήμουν πρώτη σκόρερ. Περίμενα πως και πως να αγωνιστούμε και να ανέβουμε στην Α’ κατηγορία, και εκεί το καλοκαίρι διαγνώστηκα με καρκίνο. Ενημέρωσα την ομάδα και περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή να βγει η βιοψία. Τελικά αποφάσισα με την ομάδα να συνεχίσω στη Β’ Εθνική. Νομίζω ότι δικαιώθηκα, αφού ήταν η καλύτερη παραγωγική σεζόν της καριέρας μου με 21 γκολ και την άνοδο».





Πώς βρήκες τα ψυχικά αποθέματα να το αντιμετωπίσεις;

«Η κινητήριος δύναμή μου ήταν το παιδί μου. Δεν μπορούσα να τα παρατήσω. Όταν έμαθα τη διάγνωση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αν θα ζήσω, γιατί πρέπει να μεγαλώσω το παιδί μου. Αυτό μου έδινε δύναμη και κίνητρο να συνεχίσω. Δεν ήθελα ο μικρός να καταλάβει τίποτα, ήθελα να επιστρέψω στις δραστηριότητές μου και να δείξω ότι δεν τα παρατάω».



Αν έγραφες βιβλίο για τη ζωή σου, πώς θα το ονόμαζες;

«''Ο δικός μου αγώνας'', γιατί θεωρώ ότι έχω παλέψει πολύ, πέρα από όσα μου συνέβησαν, που μπορεί να συμβεί σε καθέναν. Για μένα, ο αθλητισμός ήταν μια διεξοδος».



Τι θα συμβούλευες μια γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο αλλά η μητρότητα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού της;

«Να μην στερηθεί το να γίνει μητέρα, γιατί θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο θαύμα της ζωής. Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το θαύμα όταν το φέρνεις στον κόσμο».





Τώρα, ας μιλήσουμε για το αγωνιστικό. Έχεις αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες. Βλέπεις πρόοδο από τότε που ξεκίνησες;

«Εντάξει, καμία σχέση. Όταν ξεκίνησα δεν υπήρχε στο μυαλό καμίας να πάρει έστω και ένα ευρώ. Παίζαμε σαν παρέα. Πλέον οι περισσότερες αθλήτριες πληρώνονται, υπάρχουν καλύτερος πάροχοι, ρουχισμός, σε κάποιες περιπτώσεις γήπεδα. Κάποια πράγματα έχουν μείνει ίδια, όπως τα αποδυτήρια, που δεν υπάρχουν καθαρά».



Τι σε ενοχλεί περισσότερο για την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου;

«Σίγουρα ότι οι γυναίκες αθλήτριες δίνουν τα ίδια με τους άντρες, δηλαδή ίδιες ώρες προπονήσεων, το ίδιο πάθος, και δεν ανταμείβονται το ίδιο, επειδή δεν είναι επαγγελματικό, ενώ υπάρχουν αυτές οι απαιτήσεις».



Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτό;

«Κάποια στιγμή, ναι».



Θα μπορέσει η Ελλάδα να έχει ένα πρωτάθλημα που να μπορεί να στηρίξει τη μητέρα αθλήτρια;

«Θέλω να πιστεύω πως ναι, γιατί η FIFA κάνει κάποιες κινήσεις, δηλαδή οι μητέρες είναι καλυμμένες. Γιατί εμείς κάθε χρόνο υπογράφουμε τον όρο ότι αν μείνουμε έγκυες, παύει το συμβόλαιο να ισχύει. Νομίζω είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει, γιατί όπως είσαι και σε μια δουλειά και όταν μένεις έγκυος πληρώνεσαι, θεωρώ ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνει και στο ποδόσφαιρο».



Έχουν συμβόλαια;

«Είμαστε ακόμα πίσω σε αυτά».



Δεν είναι καλά ενημερωμένες, φοβούνται, δεν υπάρχει εναλλακτική;

«Θεωρώ ότι περισσότερο φοβούνται, αλλά έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχουν μπει και οι ατζέντηδες στη μέση, οπότε θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει. Είναι θέμα χρόνου να έχουν όλες οι παίκτριες ιδιωτικό συμφωνητικό. Η ενημέρωση του ΠΣΑΠΠ που γίνεται σε όλες τις ομάδες, ενημερώνει όλες ότι πρέπει να έχουν ιδιωτικό συμφωνητικό. Και πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει».



Εσύ σαν αθλήτρια έχεις μείνει απλήρωτη, ενώ μπορεί να είχες το ιδιωτικό συμφωνητικό;

«Ναι, αλλά πλέον με τον ΠΣΑΠΠ υπάρχουν καλύψεις. Δεν έχουν μεγάλη ισχύ τα συμφωνητικά που υπογράφουμε, αλλά έχουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια και κάλυψη».



Πόσο μεγάλο ρόλο θεωρείς ότι διαδραματίζει ο ΠΣΑΠΠ στην αναβάθμιση του αθλήματος; Γιατί βλέπουμε ότι κάνει πολλές ενέργειες, ειδικά για το ποδόσφαιρο γυναικών.

«Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος. Λόγω του ΠΣΑΠΠ έχει γίνει αυτή η ανάπτυξη, είναι πολύ βοηθητικός τόσο για τις ομάδες όσο και για τις παίκτριες».



Τι θα συμβούλευες μια κοπέλα που τώρα ξεκινάει να παίζει;

«Να μην ακούει τίποτα, γιατί υπάρχει ακόμα το ταμπού ότι είναι ανδροκρατούμενο άθλημα, αλλά και αχάριστο. Πιστεύω βέβαια ότι έχει αρχίσει να ξεπερνιέται».